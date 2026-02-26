Рябыкин об отъезде Ларионова на ОИ: «Много громких слов – дошло до дипломатии и чуть ли не до шпионских романов. Не надо держать людей за дураков – о целях нужно говорить честно»

Рябыкин об отъезде Ларионова на ОИ: дело дошло до дипломатии и шпионских романов.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Сообщалось , что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил , что организация не общалась с Ларионовым.

– Как отнеслись к командировке главного тренера СКА на Олимпиаду?

– Кого знаю в нашем сообществе, все восприняли эту поездку неоднозначно. С одной стороны, для любого тренера побывать на Олимпиаде – это профессиональный плюс. А когда у тебя параллельно с работой на основном месте есть возможность слетать на Игры – это двойной плюс, как говорится, только для избранных.

Но с другой стороны, почти все восприняли турне с юмором. Слишком много громких слов о нем было сказано, дело дошло до дипломатии и чуть ли не до шпионских романов. Хотя, на мой взгляд, в такой ситуации о цели поездки нужно говорить честно – не надо держать людей за дураков, – сказал Рябыкин.

