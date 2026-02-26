  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин об отъезде Ларионова на ОИ: «Много громких слов – дошло до дипломатии и чуть ли не до шпионских романов. Не надо держать людей за дураков – о целях нужно говорить честно»
15

Рябыкин об отъезде Ларионова на ОИ: «Много громких слов – дошло до дипломатии и чуть ли не до шпионских романов. Не надо держать людей за дураков – о целях нужно говорить честно»

Рябыкин об отъезде Ларионова на ОИ: дело дошло до дипломатии и шпионских романов.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Сообщалось, что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не общалась с Ларионовым.

– Как отнеслись к командировке главного тренера СКА на Олимпиаду?

– Кого знаю в нашем сообществе, все восприняли эту поездку неоднозначно. С одной стороны, для любого тренера побывать на Олимпиаде – это профессиональный плюс. А когда у тебя параллельно с работой на основном месте есть возможность слетать на Игры – это двойной плюс, как говорится, только для избранных.

Но с другой стороны, почти все восприняли турне с юмором. Слишком много громких слов о нем было сказано, дело дошло до дипломатии и чуть ли не до шпионских романов. Хотя, на мой взгляд, в такой ситуации о цели поездки нужно говорить честно – не надо держать людей за дураков, – сказал Рябыкин.

Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Непонятно, почему командировка такая секретная – дело же не военное. Хочется понять, он сам поехал или ФХР его направила»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoИгорь Ларионов
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКХЛ
logoСКА
logoДмитрий Рябыкин
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ларионов и тут наступил в лужу))
Из Милана с любовью. Бонд. Игор Бонд.
Цель Ларионова одна посмотреть финал!
Вот есть же отличное интервью с Рябыкиным. большое по объему и очень не плохое по содержанию, то спортсру решил выдернуть жареную тему из контекста интервью (http://www.russia-hockey.ru/articles/anisin/ryabykin_esli_kvartalnov_normalno_rabotat_ot_minska_budut_uhodit_/.)
Что профессора касается , съездил и съездил, СКА только выиграл от этой поездки, вот вернулся и проиграли сразу, думаю ярославцы завтра продолжат дело начатое динамовцами или Ларионова надо снова куда-то отправлять.
Что Ларионов, что Фетисов... только на разговорах патриоты. Этакие старички-хипстеры. Которым не делами заниматься, а тусоваться бы где-нибудь в Швейцарии или Нью-Йорке.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров об отъезде Ларионова на финал ОИ: «Игоря знают все крупнейшие спортивные чиновники, да и просто весь мир. А кто знает тех, кто его критикует?»
25 февраля, 13:35
Тардиф о приезде Ларионова на финал ОИ: «Никаких встреч с ИИХФ не проводилось»
25 февраля, 12:12
Ларионов о финале Олимпиады: «Накал и эмоции подтверждают, что хоккей – выдающаяся игра, когда исполнители высочайшего уровня. Русский характер мог украсить этот праздник»
25 февраля, 00:55
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
39 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем