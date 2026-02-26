Кучеров в 120-й раз набрал 3+ очка за игру в НХЛ и обошел Малкина по этому показателю. Только у Кросби, Овечкина и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков
Кучеров в 120-й раз набрал 3+ очка за игру и обошел Малкина по этому показателю.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче против «Торонто» (4:2). На счету 32-летнего россиянина стало 120 таких игр в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он обошел по этому показателю Евгения Малкина (119 матчей с 3 и более очками) и вышел на четвертое место в лиге среди действующих хоккеистов.
Лидирует Сидни Кросби («Питтсбург», 189), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 147) идет вторым, замыкает тройку Александр Овечкин («Вашингтон», 141).
Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков – 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Легенда конечно!! Живая легенда!!!
Легенда конечно!! Живая легенда!!!
Легенда тампы и спортсру-)))
Никита на 62-м по ассистам в истории. 63-й Маккинон 64-й Эрик Карлсон
Куч просто машина по набору очков. При этом без понтов, скандалов и прочей светской хроники.
Куч просто машина по набору очков. При этом без понтов, скандалов и прочей светской хроники.
А у кого понты и скандалы?
Куч просто машина по набору очков. При этом без понтов, скандалов и прочей светской хроники.
так про хамов в светской не пишут.
Александра обойдёт уже в следующем сезоне
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем