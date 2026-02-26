Ничушкин набрал 35-е очко в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» передача против «Юты»

Валерий Ничушкин набрал 35-е очко в сезоне НХЛ.

Нападающий «Колорадо » Валерий Ничушкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:2).

30-летний хоккеист провел на льду 16:35, нанес один бросок в створ ворот и совершил один перехват, закончив встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне Ничушкин набрал 35 (12+23) очков в 47 матчах при полезности «плюс 6».