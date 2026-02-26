Тренер «Лады» Десятков – «Ак Барсу»: «У вас много ненужных игроков, я еще парочку присмотрел. Пока забрать не могу, но заберу»
Тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:4 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.
Арендованный у казанцев защитник Арсен Таймазов провел на льду 11:58 и закончил встречу с полезностью «плюс 1».
«Я давно хотел забрать Таймазова. У вас много ненужных игроков, я еще парочку присмотрел. Пока забрать не могу, но заберу.
Надеюсь, что получится договориться о полноценном переходе Арсена, мы и брали игрока с таким прицелом, на полноценный переход.
Рассчитываем, что получится договориться, найти выгодные варианты для Казани. Не знаю, что предложим, это уже вопрос к руководству», – сказал Десятков.
