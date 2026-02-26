НХЛ. «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Тампа» оказалась сильнее «Торонто», «Лос-Анджелес» проиграл «Вегасу», «Юта» уступила «Колорадо»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил «Филадельфию» (3:1), «Тампа-Бэй» оказалась сильнее «Торонто» (4:2), «Юта» уступила «Колорадо» (2:4), «Лос-Анджелес» проиграл «Вегасу» (4:6).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’’
