НХЛ. «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Тампа» оказалась сильнее «Торонто», «Лос-Анджелес» проиграл «Вегасу», «Юта» уступила «Колорадо»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил «Филадельфию» (3:1), «Тампа-Бэй» оказалась сильнее «Торонто» (4:2), «Юта» уступила «Колорадо» (2:4), «Лос-Анджелес» проиграл «Вегасу» (4:6).

НХЛ вернулась всех поздравляю!
Ну наконец-то, что ж, пожелаем Кучерову набрать очки и победить Тампе!
Ну наконец-то, что ж, пожелаем Кучерову набрать очки и победить Тампе!
Комментарий скрыт
Ну наконец-то, что ж, пожелаем Кучерову набрать очки и победить Тампе!
Тампе легче побеждать при Трампе)
Наконец-то
На ОИ смотрел только финал )
Кучерову продолжить доминировать, главное чтоб эта остановка не сказалось, у Кучерова была топ форма до перерыва на ОИ, Саньку голешник, а лучше дубль, Панаре набрать первые очки в новой команде!

P.S. Вашики играют = Соня на месте
Наконец-то На ОИ смотрел только финал ) Кучерову продолжить доминировать, главное чтоб эта остановка не сказалось, у Кучерова была топ форма до перерыва на ОИ, Саньку голешник, а лучше дубль, Панаре набрать первые очки в новой команде! P.S. Вашики играют = Соня на месте
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
не переживай,бегунка бестрофейника опередит
Кучеров как папа Карло, строгает из Гонсалвеша и Дастуса очередных Пойнта и Стэмкоса
Кучеров как папа Карло, строгает из Гонсалвеша и Дастуса очередных Пойнта и Стэмкоса
Из Рэддиша уже выстрогал
Из Рэддиша уже выстрогал
Сирелли, Хейгл, Палат, собственно самого Пойнта...Всех не упомнишь.
Есть команда, где 3-4 пьяных американца играют?))
Есть команда, где 3-4 пьяных американца играют?))
Вегас даст отдых свои олимпийцам
Есть команда, где 3-4 пьяных американца играют?))
знаю команду , где 3 пьяных канадца играют и один трезвый Брок Нельсон .
Первый матчи Панарина за новые клубы:
CHI 1+0
CBJ 0+3
NYR 1+1
LA* 0+1
Наконец-то нормальный хоккей вернулся.
Наконец-то нормальный хоккей вернулся.
А на Олимпиаде липовый был?
А на Олимпиаде липовый был?
За нхл реально интересней набллюдать.
Быстрее Куча из действующих игроков, 700 передач набрал только Макди
Только сейчас сообразил, что Кучеров обошел по очкам Маккиннона. Впереди остался только один Мак.
Только сейчас сообразил, что Кучеров обошел по очкам Маккиннона. Впереди остался только один Мак.
У Мака полтора матча в запасе. Если он после ОИ совсем не расклеится, ещё надо будет попотеть, чтобы его обойти
У Мака полтора матча в запасе. Если он после ОИ совсем не расклеится, ещё надо будет попотеть, чтобы его обойти
Пол матча. Тампа с Колорадо нога в ногу топает
Кучерова с 700 ассистом!!! Отличный результат, большое спасибо, продолжения в том же духе желаем)))
Рекомендуем