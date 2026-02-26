Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
Иван Барбашев из «Вегаса» забил 17-й гол в сезоне.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (6:4), поразив пустые ворота на последней минуте игры.
30-летний форвард провел на льду 18:24, нанес два броска в створ (еще 2 – в блок и 3 – мимо), допустил одну потерю, заблокировал один бросок и выиграл единственное для себя вбрасывание, завершив встречу с полезностью «0».
В текущем сезоне Барбашев набрал 42 (17+25) очка в 58 матчах при полезности «плюс 12».
Дорофеев сделал дубль с победной шайбой в игре с «Лос-Анджелесом» и стал 1-й звездой. У форварда «Вегаса» 28+18 в 58 матчах сезона
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Иван Барбашев
Барби, кстати, ассистентом капитана стал, и это с таким-то набором игроков в Вегасе!
