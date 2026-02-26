«Даллас» выиграл 7-й матч подряд – 4:1 с «Сиэтлом». До повторения рекорда франшизы – 1 победа

«Даллас» выиграл 7-й матч подряд в регулярке НХЛ.

«Даллас » победил «Сиэтл » (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до 7 игр.

Это повторение второго лучшего результата в истории франшизы (с 1967 по 1993 год клуб базировался в Миннесоте). Рекорд был установлен в регулярке-2023/24 – 8 побед подряд.

«Даллас» вышел на второе место в Западной конференции, обойдя «Миннесоту». Следующий матч «Старс» проведут дома в ночь на 1 марта против «Нэшвилла».