«Даллас» выиграл 7-й матч подряд – 4:1 с «Сиэтлом». До повторения рекорда франшизы – 1 победа
«Даллас» выиграл 7-й матч подряд в регулярке НХЛ.
«Даллас» победил «Сиэтл» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до 7 игр.
Это повторение второго лучшего результата в истории франшизы (с 1967 по 1993 год клуб базировался в Миннесоте). Рекорд был установлен в регулярке-2023/24 – 8 побед подряд.
«Даллас» вышел на второе место в Западной конференции, обойдя «Миннесоту». Следующий матч «Старс» проведут дома в ночь на 1 марта против «Нэшвилла».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
