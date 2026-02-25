  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 4:5 от «Лады»: «Несогласованные действия привели к пропущенным шайбам. Каждая игра – это опыт. Сегодня мы получили такой урок»
11

Гатиятулин о 4:5 от «Лады»: «Несогласованные действия привели к пропущенным шайбам. Каждая игра – это опыт. Сегодня мы получили такой урок»

Гатиятулин высказался о матче «Ак Барса» с «Ладой».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Лады» (4:5 Б).

По ходу игры клуб из Тольятти отыгрался с 0:3.

– У нас был хороший, стабильный отрезок в последних играх. И сегодня хорошо провели первый период – и в давление играли, и контроль шайбы был. Дальше – потеря концентрации, несогласованные действия, которые влияют на результат. У нас таких было несколько подряд.

Мы смогли вернуться в игру, сравняли счет, были моменты, чтобы не доводить до буллитов. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы согласны, что главная проблема «Ак Барса» – это волнообразная игра?

– Я бы не сказал, что мы бросили играть или не хотели играть. Просто несогласованные действия приводили к пропущенным шайбам. Да, наверное, на молекулы разберем концовку второго периода, когда когда пропустили два гола подряд.

– Первый период был почти идеальным?

– У нас за последние матчи было много таких хороших отрезков, когда играем по заданию, выполняем требования. В первом периоде мы увидели то, что хотим видеть. Дальше – будем разбираться, что произошло.

– Сегодня ровно месяц как Владимир Алистров не попадает в состав. Как он это переживает?

– Каждый, кто не попадает в состав, хочет играть. Рецепт один – терпеть, ждать своего шанса. И воспользоваться им, когда он представится.

– Вы сказали о потере концентрации. Хоккеисты «свалились» в личные действия при счете 3:0? Почему команда сталкивается с этим перед плей-офф?

– Потеря концентрации, но скорее несогласованные действия, которые и привели к пропущенным шайбам. Каждая игра – это опыт. Сегодня мы получили такой урок.

Но в предыдущих матчах мы видели много хороших и правильных отрезков. Есть моменты, в которых, возможно, кто-то думает уже о самом важном этапе сезона. Разберемся, поговорим с ребятами. Поправим это. Возможно, кому-то голову нужно поправить, - сказал Гатиятулин.

«Лада» отыгралась с 0:3 и победила «Ак Барс» – 5:4 по буллитам. Савчук, Михайлов и Тянулин набрали по 2 очка

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoВладимир Алистров
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoЛада
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
личные действия - это от отсутствие построения тактики каждого звена, игроки просто не знают, кому что делать и кто чем должен заниматься. Анвар - ты не тренер! Билялов совсем дырявый стал. Деградация команды идёт полным ходом. Если с Ладой такие проблемы - что ж вы сможете с соперниками посильнее?
А мне вот интересно, кто "крышует" Билялова??? Чьим протеже он является??? Вратарь среднего уровня... Его кто-то навязал "Ак Барсу"??? Из сезона в сезон постоянные травмы, не стабильная игра...
Ответ Владимир Владимир_1116699774
А мне вот интересно, кто "крышует" Билялова??? Чьим протеже он является??? Вратарь среднего уровня... Его кто-то навязал "Ак Барсу"??? Из сезона в сезон постоянные травмы, не стабильная игра...
Ну, в защиту Билялова скажу, что у него есть хорошие матчи, и даже можете проверить мои слова и глянуть его статистику по сезонам. Вот прям пальчиками возьмите и проверьте.
При этом я понимаю, что можно вратаря и посильнее, но, может, вы знаете, где их найти? У большой части лиги проблема с вратарями. У «Магнитки» Набоков проводит так себе сезон, и это второй подряд так себе сезон, у «Салавата» Самонов плохо играл, он же плохо играл и в ЦСКА, и в ЦСКА целый ворох воротчиков, которые так себе играют, у «Трактора» тоже не ахти, в «Аве» Серебряков имеет такие же матчи, как и Билялов, ну вот у «Локо» более-менее, и всё. В «Динамо» Подъяпольский тоже играет как шторм и даже хочет свалить, ведь Моторыгин чуть больше играет, при этом у Моторыгина есть такие же матчи, как и Билялова.
Проще говоря, Билялов не самый сильный вратарь, он скорее просто хороший, но сильных вратарей в лиге нынче нет... Вообще нет.
Ответ ilya1809
Ну, в защиту Билялова скажу, что у него есть хорошие матчи, и даже можете проверить мои слова и глянуть его статистику по сезонам. Вот прям пальчиками возьмите и проверьте. При этом я понимаю, что можно вратаря и посильнее, но, может, вы знаете, где их найти? У большой части лиги проблема с вратарями. У «Магнитки» Набоков проводит так себе сезон, и это второй подряд так себе сезон, у «Салавата» Самонов плохо играл, он же плохо играл и в ЦСКА, и в ЦСКА целый ворох воротчиков, которые так себе играют, у «Трактора» тоже не ахти, в «Аве» Серебряков имеет такие же матчи, как и Билялов, ну вот у «Локо» более-менее, и всё. В «Динамо» Подъяпольский тоже играет как шторм и даже хочет свалить, ведь Моторыгин чуть больше играет, при этом у Моторыгина есть такие же матчи, как и Билялова. Проще говоря, Билялов не самый сильный вратарь, он скорее просто хороший, но сильных вратарей в лиге нынче нет... Вообще нет.
Настолько хороший, что всю карьеру не может отучиться отбивать шайбу перед собой. Суеты много от него, при первой пропущенной шайбе он попытался выбить шайбу с клюшки соперника, сыграл неловко и завалился, как мешок. Потом посыпался, начал пускать все подряд.
И свалил со скамейки после замены, такое я у него впервые вижу
У Анвара после каждого матча будет отмазка в виде потери концентрации?
Ответ barsik94
У Анвара после каждого матча будет отмазка в виде потери концентрации?
В прошлом сезоне на 1-6 дома потеряли, арену подзавязку набили, а они опыт получали, вместо того, чтобы биться. И в этом сезоне будет также. Ладно бы тренер был на скамейке, но он отсутсвует второй сезон..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпухин о 4:5 от «Лады»: «Мы проиграли сами себе. В 1-м периоде все получалось, подумали, что игра сделана, стали делать ошибки. Соперник забил, почувствовал кровь»
25 февраля, 20:34
Десятков о камбэке с «Ак Барсом»: «Хорошо, что было достаточно времени вернуться в игру. Ребята молодцы, что не затянули с этим»
25 февраля, 20:12
«Лада» отыгралась с 0:3 и победила «Ак Барс» – 5:4 по буллитам. Савчук, Михайлов и Тянулин набрали по 2 очка
25 февраля, 19:23
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
37 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем