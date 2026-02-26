Кучеров обошел Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 93. Лидирует Макдэвид – 98 баллов
Никита Кучеров обошел Нэтана Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (4:2) и обошел Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
Российский форвард вышел на второе место, опережая нападающего «Колорадо» на 1 балл – 94 в 52 матчах против 93 за 55 игр. Канадец пропустил сегодняшнюю встречу с «Ютой» (4:2).
Лидирует в рейтинге капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На его счету 98 (34+64) очков в 59 матчах, включая 0+2 в игре с «Анахаймом» (5:6).
В пятерке также Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 81 в 55, сегодня не играл) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 80 в 56, 0+0 с «Анахаймом»).
Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков – 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Пока Маки в депрессии после проигрыша Олимпиады надо их уделать!!!
давай Никитос,возвращай себе законное первое место
Кучеров 1.81
Маккиннон 1.69
Макдевид 1.66
Кол-во сыгранных матчей в сезоне
Кучеров 52
Маккиннон 55
Макдевид 59
Среднее игровое время за матч в сезоне
Кучеров 20:23
Маккиннон 22:11
Макндевид 23:06