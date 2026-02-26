  • Спортс
  Кучеров обошел Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 93. Лидирует Макдэвид – 98 баллов
110

Кучеров обошел Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 93. Лидирует Макдэвид – 98 баллов

Никита Кучеров обошел Нэтана Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (4:2) и обошел Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Российский форвард вышел на второе место, опережая нападающего «Колорадо» на 1 балл – 94 в 52 матчах против 93 за 55 игр. Канадец пропустил сегодняшнюю встречу с «Ютой» (4:2).

Лидирует в рейтинге капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На его счету 98 (34+64) очков в 59 матчах, включая 0+2 в игре с «Анахаймом» (5:6).

В пятерке также Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 81 в 55, сегодня не играл) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 80 в 56, 0+0 с «Анахаймом»).

Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков – 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
110 комментариев
Я поражаюсь человеку, который способен дать большую фору Макдэвиду и Маккиннону на старте, а потом методично "съесть" их на финише. Просто что-то магическое. Харт Никите, Кубок Тампе.
Ответ Hivaga22
Я поражаюсь человеку, который способен дать большую фору Макдэвиду и Маккиннону на старте, а потом методично "съесть" их на финише. Просто что-то магическое. Харт Никите, Кубок Тампе.
Ну он любит так, ведь уже не первый раз, просто, как любой русский человек долго раскачивался, а потом попёр на все деньги - красавчик)
Ответ Hivaga22
Я поражаюсь человеку, который способен дать большую фору Макдэвиду и Маккиннону на старте, а потом методично "съесть" их на финише. Просто что-то магическое. Харт Никите, Кубок Тампе.
Куч, давай ещё!! Жги!!
Пока Маки в депрессии после проигрыша Олимпиады надо их уделать!!!
Никита, забирай свой законный Харт. А Маки пусть больше и усерднее тренируются.
Ответ Kabardinka
Никита, забирай свой законный Харт. А Маки пусть больше и усерднее тренируются.
Полностью согласен, но если не Макам они его Селебрини отдадут, если не ему то Шаферу, если не ему то Петерсону, если не ему, то Патрику Лайне, если не ему, то Манджепане отдадут, лишь бы не Кучу))) Куч их каждый год постоянно обгоняет, каждый год лучший, и каждый год они придумываю бред. Причем Куч забирает арт, а его ставят третьим даже, не то что не первым, а даже не вторым, что в 25, что в 24 году.
Ответ RBS
Полностью согласен, но если не Макам они его Селебрини отдадут, если не ему то Шаферу, если не ему то Петерсону, если не ему, то Патрику Лайне, если не ему, то Манджепане отдадут, лишь бы не Кучу))) Куч их каждый год постоянно обгоняет, каждый год лучший, и каждый год они придумываю бред. Причем Куч забирает арт, а его ставят третьим даже, не то что не первым, а даже не вторым, что в 25, что в 24 году.
Каждый год?))
Куч могуч👍👍👍
давай Никитос,возвращай себе законное первое место
Честно , даже вне здравом уме , предположить что Куч будет идти темпом 2.15 после первых 15 игр регулярки было невозможно , отыграть фору в 25+ у двух монстров , это надо быть ЕЩЕ большим монстром
Ответ Александр Борисов
Честно , даже вне здравом уме , предположить что Куч будет идти темпом 2.15 после первых 15 игр регулярки было невозможно , отыграть фору в 25+ у двух монстров , это надо быть ЕЩЕ большим монстром
Комментарий скрыт
Ответ Александр Борисов
Честно , даже вне здравом уме , предположить что Куч будет идти темпом 2.15 после первых 15 игр регулярки было невозможно , отыграть фору в 25+ у двух монстров , это надо быть ЕЩЕ большим монстром
Он и есть ОН ))
Очки в среднем за матч в этом сезоне
Кучеров 1.81
Маккиннон 1.69
Макдевид 1.66

Кол-во сыгранных матчей в сезоне
Кучеров 52
Маккиннон 55
Макдевид 59

Среднее игровое время за матч в сезоне
Кучеров 20:23
Маккиннон 22:11
Макндевид 23:06
А соя нам тут вытирает, что не потянули бы мы в Милане темп. Типа Кучеров и ко играют в другой лиге с другим темпом.
Ответ Dillon
А соя нам тут вытирает, что не потянули бы мы в Милане темп. Типа Кучеров и ко играют в другой лиге с другим темпом.
Комментарий скрыт
Ответ rembrandao
Комментарий скрыт
ну вообще да, в том числе...
Равное количество матчей осталось с Маккиноном и 3 дополнительных матча в запасе относительно Макдэвида. 4 очка за 3 матча отыграть для человека набирающего по 3 в одном не вопрос.
Представляю если и здесь ещё Куч его обойдёт, Мак все волосы на голове вырвет себе)))) И так не должен был играть Мак два мачта после ОИ, но испугался, пропусти два матча, и потом не догнать Куча никогда уже))))
Ответ TR31HK
Представляю если и здесь ещё Куч его обойдёт, Мак все волосы на голове вырвет себе)))) И так не должен был играть Мак два мачта после ОИ, но испугался, пропусти два матча, и потом не догнать Куча никогда уже))))
Скорее всего он вышел из-за того, что Эдмонтон на грани вылета из зоны плей-офф. Тем более игры с прямыми конкурентами...ЛАК и Анахаймом. Надеюсь завтра ЛАК так не обделается, как сегодня против Вегаса...
Ответ TR31HK
Представляю если и здесь ещё Куч его обойдёт, Мак все волосы на голове вырвет себе)))) И так не должен был играть Мак два мачта после ОИ, но испугался, пропусти два матча, и потом не догнать Куча никогда уже))))
колорадский наверное уже рвет волосы😂😂😂
Ну что за зверь
Съедает он Маков, все сделает. Если получит третий Арт Росс подряд, я искренне не пойму, почему ему не могут дать второй Харт. Никита, первый БигМак сожран, давай второго! Здоровья и удачи!
Ответ Товарищ Бразаускас
Съедает он Маков, все сделает. Если получит третий Арт Росс подряд, я искренне не пойму, почему ему не могут дать второй Харт. Никита, первый БигМак сожран, давай второго! Здоровья и удачи!
Комментарий скрыт
Ответ Вася Путин
Комментарий скрыт
Пасёшься пока только ты....
Рекомендуем