Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19

Лэйн Хатсон сделал 17 голевых передач за декабрь.

Защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:2 ОТ).

На его счету стало 17 ассистов в декабре. Это второй результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше.

Рекорд принадлежит Полу Коффи – 19 пасов в январе 1982 года за «Эдмонтон».

В текущем сезоне 21-летний Хатсон набрал 38 (5+33) очков за 39 матчей при полезности «плюс 9».

