Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
Лэйн Хатсон сделал 17 голевых передач за декабрь.
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:2 ОТ).
На его счету стало 17 ассистов в декабре. Это второй результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше.
Рекорд принадлежит Полу Коффи – 19 пасов в январе 1982 года за «Эдмонтон».
В текущем сезоне 21-летний Хатсон набрал 38 (5+33) очков за 39 матчей при полезности «плюс 9».
Демидов набрал очки в 4-м матче подряд – 0+1 с «Флоридой». У него 33 балла в 39 играх в сезоне – лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
