В Онтарио разрешат продавать алкоголь в барах с 6 утра в день финала Олимпиады. Матч Канады с США начнется в 8:10 по местному времени

В Онтарио барам разрешат продавать алкоголь с 6 утра в день финала Олимпиады.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в этой канадской провинции барам и ресторанам разрешат продавать алкоголь с 6 утра в день финала олимпийского хоккейного турнира.

Матч между Канадой и США начнется в 8:10 по местному времени. Обычно продажа алкоголя начинается не раньше 9 утра.

«В воскресенье утром вся страна будет наблюдать за тем, как наша команда борется за олимпийское золото.

Давайте все вместе поддержим местный бизнес и поболеем за Канаду!» – написал Форд.

Хоккей в Милане-2026 – просто космос