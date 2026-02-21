  • Спортс
В Онтарио разрешат продавать алкоголь в барах с 6 утра в день финала Олимпиады. Матч Канады с США начнется в 8:10 по местному времени

В Онтарио барам разрешат продавать алкоголь с 6 утра в день финала Олимпиады.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в этой канадской провинции барам и ресторанам разрешат продавать алкоголь с 6 утра в день финала олимпийского хоккейного турнира.

Матч между Канадой и США начнется в 8:10 по местному времени. Обычно продажа алкоголя начинается не раньше 9 утра.

«В воскресенье утром вся страна будет наблюдать за тем, как наша команда борется за олимпийское золото.

Давайте все вместе поддержим местный бизнес и поболеем за Канаду!» – написал Форд.

Хоккей в Милане-2026 – просто космос

В Новокузнецке круглосуточно готовы к таким финалам
Ответ Андрей Б@широв
В Новокузнецке круглосуточно готовы к таким финалам
Возле Универмага готовятся к финалу
В Онтарио продажа алкоголя в розничных магазинах разрешена ежедневно с 07:00 до 23:00.
То есть практически без разницы.
https://www.agco.ca/en/alcohol/hours-liquor-sale-service-and-delivery#:~:text=Retail%20Sale%20Hours,a.m.%20to%2011:00%20p.m.
Когда еще будет возможность так воскресенье начать?!;)
Всё для людей!!!
Все для народа
