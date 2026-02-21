В Онтарио разрешат продавать алкоголь в барах с 6 утра в день финала Олимпиады. Матч Канады с США начнется в 8:10 по местному времени
В Онтарио барам разрешат продавать алкоголь с 6 утра в день финала Олимпиады.
Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в этой канадской провинции барам и ресторанам разрешат продавать алкоголь с 6 утра в день финала олимпийского хоккейного турнира.
Матч между Канадой и США начнется в 8:10 по местному времени. Обычно продажа алкоголя начинается не раньше 9 утра.
«В воскресенье утром вся страна будет наблюдать за тем, как наша команда борется за олимпийское золото.
Давайте все вместе поддержим местный бизнес и поболеем за Канаду!» – написал Форд.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Si.com
