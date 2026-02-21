Вице-президент ИИХФ Николсон о допуске России: «Следующее обсуждение будет в ноябре-декабре 2026-го, возможно»
Вице-президент ИИХФ о допуске России: обсуждение будет в ноябре-декабре 2026-го.
Вице-президент ИИХФ Боб Николсон заявил, что вопрос допуска России и Беларуси к международным турнирам будет повторно рассмотрен в конце 2026 года.
Национальные команды всех возрастов отстранены с 2022 года. В декабре 2025-го МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах.
Предыдущий совет ИИХФ прошел 21 января. На нем было решено оставить действующие санкции в силе.
«Следующее обсуждение этого вопроса, возможно, будет в ноябре-декабре этого года», – сказал Николсон.
Рене Фазель: «Жаль, что очень сильный хоккейный турнир на ОИ идет без России. Вопрос актуален и в легкой атлетике, без россиян – суп без соли. Это же разрушает спорт!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эта история каждый год одна и таже. Ноябрь-декабрь, февраль следующего года. А там: не нашли возможности, в целях безопасности!Так и должно быть
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем