Вице-президент ИИХФ Николсон о допуске России: «Следующее обсуждение будет в ноябре-декабре 2026-го, возможно»

Вице-президент ИИХФ о допуске России: обсуждение будет в ноябре-декабре 2026-го.

Вице-президент ИИХФ Боб Николсон заявил, что вопрос допуска России и Беларуси к международным турнирам будет повторно рассмотрен в конце 2026 года.

Национальные команды всех возрастов отстранены с 2022 года. В декабре 2025-го МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах.

Предыдущий совет ИИХФ прошел 21 января. На нем было решено оставить действующие санкции в силе.

«Следующее обсуждение этого вопроса, возможно, будет в ноябре-декабре этого года», – сказал Николсон.

Рене Фазель: «Жаль, что очень сильный хоккейный турнир на ОИ идет без России. Вопрос актуален и в легкой атлетике, без россиян – суп без соли. Это же разрушает спорт!»