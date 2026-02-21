Ларкин о США – Канада в финале ОИ: «Будет битва века. Все хотели этот финал. Надеюсь, люди с нетерпением ждут воскресенья, как и мы»

Ларкин о США – Канада в финале ОИ: будет битва века.

Форвард сборной США и «Детройта » Дилан Ларкин поделился мнением о предстоящем финале Олимпиады против Канады. Матч пройдет 22 февраля.

«Думаю, это будет битва века. Честно говоря, мурашки по коже. Возможно, мы даже не осознаем, какое влияние на будущие поколения хоккеистов окажет этот матч.

Все хотели финал США – Канада. Надеюсь, что у людей нарастает напряжение и они, как и мы, с нетерпением ждут воскресенья», – сказал Ларкин.

