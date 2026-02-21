Ларкин о США – Канада в финале ОИ: «Будет битва века. Все хотели этот финал. Надеюсь, люди с нетерпением ждут воскресенья, как и мы»

  • Спортс
Форвард сборной США и «Детройта» Дилан Ларкин поделился мнением о предстоящем финале Олимпиады против Канады. Матч пройдет 22 февраля.

«Думаю, это будет битва века. Честно говоря, мурашки по коже. Возможно, мы даже не осознаем, какое влияние на будущие поколения хоккеистов окажет этот матч.

Все хотели финал США – Канада. Надеюсь, что у людей нарастает напряжение и они, как и мы, с нетерпением ждут воскресенья», – сказал Ларкин.

Мэттью Ткачак о финале Канада – США на ОИ-2026: «Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает. В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Ответ Joseph William Frazier
Удачи вам, Дилан!
Плакать будут с серебром
Ответ Вася Путин
Плакать будут с серебром
Да по любому
Очень ждём Дилан, очень
битва веека..скажут тоже
Я бы хотел финал Россия-Канада!
Ответ Владимир Ночевной
Я бы хотел финал Россия-Канада!
Может в 34ом🤭✌️😬
Жду воскресенье с нетерпением. Со школьными друзьями преферанс под финал ОИ(или финал под преферанс) Чудненько-)))
