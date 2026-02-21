  • Спортс
Крикунов об отъезде Ларионова из СКА «по важным хоккейным делам»: «Поехал смотреть игроков на следующий сезон, может»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал отъезд Игоря Ларионова из расположения клуба перед игрой с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ.

В пятницу СКА заявил, что главный тренер «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернется в понедельник. Инсайдеры сообщали, что Ларионов едет в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.

«Перед таким матчем это, конечно, неправильно. Как ты можешь уехать куда‑то, когда у тебя идет чемпионат? Эта поездка точно согласована с руководством клуба. Не думаю, что Игорь сам взял и уехал. Может, он поехал посмотреть игроков на следующий сезон.

Всегда, когда на скамейке отсутствует главный тренер, хоккеисты расслабляются. Хотя у них матч против ЦСКА, мотивация должна быть соответствующая», – сказал Крикунов.

СКА о Ларионове: «В понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»

Доцент стоит перед сложнейшим выбором - кого же все-таки взять из братьев Ткачуков и Хьюзов?! Да и Селебрини вроде перспективен!
Если серьёзно, это мощнейший плевок в команду, да и в лигу в целом. Ну если так противно там находится, то лучше уйти по собственному желанию и катайся куда хочешь. Да и менеджмент СКА, видимо, решил посоревноваться с минским коллегами по степени шутовства, как такое вообще можно разрешить в разгар сезона?
У многих клубов руководство проблемное. В СКА назначили Ларионова и опустили на финал. В Минске с Квартальновым воюют в лучший сезон в истории клуба. В СЮ не живут по средствам и загоняют клуб в долги. В Динамо меняют Кудашова на Козлова. В Адмирале увольняют Тамбиева. В ЦСКА увольняют Никитина после финала
Они в прошлом хорошо сыграли,этот ещё тяжело назвать лучшим
Поехал договариваться чтобы в следующем сезоне Макди Ларионову-младшему снаряды подносил
17 й у Канады вроде ничего: шустренький, техничный. Пару лет потолкается у нас с мужиками, мясом обрастет и можно ехать в НХЛ пробовать.
По большому счету все уже поняли,что Ларионов это Фунт,просто персона,но не тренер.С приходом Тамбиева микроклимат нормализовался,Ска стал выигрывать.Поэтому Ларионов может даже не возвращаться,толку от него ноль.
Корешок Ларионова Фетисов,помню слюной брызгал,что не нужно показывать олимпиаду.Интересно,чтобы он сейчас сказал,когда во время ответственной игры,его корешок свалил на финал олимпиады)))
Крикунов выживший из ума дед,утопил Сочи и свои фантазии ретранслирует на всю страну.Кого он там присмотреть поехал,там нхл один в финале))).
Ну так, Фетисов же говорил, что не надо по телевизору смотреть / показывать. Вот Ларионов и поехал, чтобы лично посмотреть.

А серьёзно, Ларионов <в очередной раз> смачно плюнул в лицо КХЛ.
"Стыдно, стыдно и нехорошо" (с)
Да, посмотреть у Канады 97,29 и 17 неплохие. У Штатов братья 43/86 и 19/7.
А кстати, где Жамнов? Он там дворец помогал достраивать и решил еще всю олимпиаду посмотреть?
Поехал изучить хитрые приемы, например МакКинона, как подбросить клюшку противника себе на лицо и сыграть пантомиму.
Думаю Крикунов прав, одно дело по телефону с кем-то говорить, другое дело лично пригласить игрока.
А кого он решил пригласить из финалистов,Макдэвида?)))
Мне с крыши видно все, ты так и знай! (Вольдемарс Крикуновс)
