Крикунов об отъезде Ларионова из СКА «по важным хоккейным делам»: «Поехал смотреть игроков на следующий сезон, может»
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал отъезд Игоря Ларионова из расположения клуба перед игрой с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ.
В пятницу СКА заявил, что главный тренер «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернется в понедельник. Инсайдеры сообщали, что Ларионов едет в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.
«Перед таким матчем это, конечно, неправильно. Как ты можешь уехать куда‑то, когда у тебя идет чемпионат? Эта поездка точно согласована с руководством клуба. Не думаю, что Игорь сам взял и уехал. Может, он поехал посмотреть игроков на следующий сезон.
Всегда, когда на скамейке отсутствует главный тренер, хоккеисты расслабляются. Хотя у них матч против ЦСКА, мотивация должна быть соответствующая», – сказал Крикунов.
СКА о Ларионове: «В понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»
Корешок Ларионова Фетисов,помню слюной брызгал,что не нужно показывать олимпиаду.Интересно,чтобы он сейчас сказал,когда во время ответственной игры,его корешок свалил на финал олимпиады)))
Крикунов выживший из ума дед,утопил Сочи и свои фантазии ретранслирует на всю страну.Кого он там присмотреть поехал,там нхл один в финале))).
А серьёзно, Ларионов <в очередной раз> смачно плюнул в лицо КХЛ.
"Стыдно, стыдно и нехорошо" (с)