Крикунов об отъезде Ларионова из СКА «по важным хоккейным делам»: «Поехал смотреть игроков на следующий сезон, может»

Крикунов об отъезде Ларионова из СКА: поехал смотреть игроков на следующий сезон.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал отъезд Игоря Ларионова из расположения клуба перед игрой с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ.

В пятницу СКА заявил , что главный тренер «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернется в понедельник. Инсайдеры сообщали , что Ларионов едет в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.

«Перед таким матчем это, конечно, неправильно. Как ты можешь уехать куда‑то, когда у тебя идет чемпионат? Эта поездка точно согласована с руководством клуба. Не думаю, что Игорь сам взял и уехал. Может, он поехал посмотреть игроков на следующий сезон.

Всегда, когда на скамейке отсутствует главный тренер, хоккеисты расслабляются. Хотя у них матч против ЦСКА , мотивация должна быть соответствующая», – сказал Крикунов.

СКА о Ларионове: «В понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»