Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было»
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил уровень олимпийского хоккейного турнира, который проходит в Италии с 11 по 22 февраля. Россия не была допущена, ее место заняла Франция.
«Что значит, что без россиян не тот олимпийский турнир? Уровень турнира сумасшедший. Приятно смотреть каждую игру. Понятно, что я не смотрел французов и итальянцев, но всех остальных очень приятно смотреть. Уровень просто зашкаливающий!
Конечно, обидно за наших ребят, которые ни разу так и не побывали на Олимпиаде. Весь мир с удовольствием посмотрел бы, как они играют за сборную. Жаль, что их не было», – сказал Сушинский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Этот же Максим примерно 6 февраля, здесь же на спортсе, был как и все эти... сами знаете кто.. " Что там смотреть без сб России.. Уровень УГ... Эта Олимпиада не та... "
А теперь все они вытаращив глаза свои бестыжие смотрят и от удовольствия захлебываются. Вот так у нас всë и везде.
А Олимпиада - шикарна, и огромное спасибо ОККО!!!