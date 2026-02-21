  • Спортс
  Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было»
17

Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было»

Сушинский об ОИ: что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил уровень олимпийского хоккейного турнира, который проходит в Италии с 11 по 22 февраля. Россия не была допущена, ее место заняла Франция.

«Что значит, что без россиян не тот олимпийский турнир? Уровень турнира сумасшедший. Приятно смотреть каждую игру. Понятно, что я не смотрел французов и итальянцев, но всех остальных очень приятно смотреть. Уровень просто зашкаливающий!

Конечно, обидно за наших ребят, которые ни разу так и не побывали на Олимпиаде. Весь мир с удовольствием посмотрел бы, как они играют за сборную. Жаль, что их не было», – сказал Сушинский.

Ларкин о США – Канада в финале ОИ: «Будет битва века. Все хотели этот финал. Надеюсь, люди с нетерпением ждут воскресенья, как и мы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Су в адеквате. Малорик.
Здорово, что есть адекватные люди у нас!
вторую неделю народ бегает со своими уровнемерами))
Я смотрел почти каждый матч на этой олимпиаде впервые за долгое время, потому что уровень игры - прям глаз не оторвать, динамика сумасшедшая.
Красава, лучше не скажешь!
Те кто не смотрит матчи, пускай читают комменты Фетисова и Кожевникова про дворовый хоккей. Это интереснее 😊😊😊
Я не смотрел, но одобряю.
Ребята, не спешите восторженные оды Сущинскому озвучивать, "браво Максим, хоть кто-то по факту говорит"..
Этот же Максим примерно 6 февраля, здесь же на спортсе, был как и все эти... сами знаете кто.. " Что там смотреть без сб России.. Уровень УГ... Эта Олимпиада не та... "

А теперь все они вытаращив глаза свои бестыжие смотрят и от удовольствия захлебываются. Вот так у нас всë и везде.
А Олимпиада - шикарна, и огромное спасибо ОККО!!!
Браво, Максим!А так отлетели где-нить в 1/4 и тут уж было б неудобно, нужно че-нить про судейство, тренеров, организаторов... Но только не признавать свою собственную несостоятельность, как было во всех олимпиадах с НХЛ.
Рекомендуем