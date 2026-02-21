Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было»

Сушинский об ОИ: что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил уровень олимпийского хоккейного турнира, который проходит в Италии с 11 по 22 февраля. Россия не была допущена, ее место заняла Франция.

«Что значит, что без россиян не тот олимпийский турнир? Уровень турнира сумасшедший. Приятно смотреть каждую игру. Понятно, что я не смотрел французов и итальянцев, но всех остальных очень приятно смотреть. Уровень просто зашкаливающий!

Конечно, обидно за наших ребят, которые ни разу так и не побывали на Олимпиаде . Весь мир с удовольствием посмотрел бы, как они играют за сборную. Жаль, что их не было», – сказал Сушинский.

