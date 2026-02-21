«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
Губернатор Республики Коми Ростислав Гольдштейн прокомментировал старт регионального хоккейного турнира под названием «Воин».
Участниками соревнований, которые пройдут с 21 по 23 февраля, станут пять команд-любителей: «Динамо», «Северная Олимпия», «Ухтанефтегаз», «Гера», «Газпром трансгаз Ухта».
22 февраля в Сыктывкаре будет выставлен Кубок Гагарина, а также пройдет автограф-сессия олимпийского чемпиона Сергея Светлова.
«2026 год объявлен президентом страны [Владимиром Путиным] – Годом единства народов России. И в спорте это единство проявляется особенно ярко.
Спорт объединяет людей разных профессий, национальностей, возрастов и увлечений. И пока мы едины – мы непобедимы!» – написал Гольдштейн.
