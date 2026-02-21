  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
4

Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке

Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости.

Форвард «Ванкувера» Филип Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости, который он получил на тренировке. Шайба попала чешскому хоккеисту в щеку после щелчка одного из партнеров по команде.

Главный тренер «Кэнакс» Адам Фут заявил, что 26-летнему нападающему может понадобиться операция.

Хитил провел только 12 матчей в этом регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела после столкновения с Томом Уилсоном из «Вашингтона». Еще один матч он пропустил из-за мигрени.

«Ванкувер» выменял Хитила у «Рейнджерс» в прошлом сезоне. Чех стал частью компенсации при обмене Джей Ти Миллера в клуб из Нью-Йорка.

Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoФилип Хитил
logoАдам Фут
logoВанкувер
logoНХЛ
logoЗдоровье
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну наверное пора уже заканчивать, обидно за парня
дауж, этот сезон у Ванкувера прям совсем трешовый
Просто жесть какая-то, откровенно жаль игрока, то локоть в голову, то шайба в лицо, просто ужас.
От Друри, которого все тут поливают помоями, польза есть - скинул хронического травмата.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
19 февраля, 05:42
Крэйг Баттон: «Для «Ванкувера» Петтерссон может стать аналогом Юбердо. Его лучшие дни позади – не думаю, что он снова будет доминирующим центром»
11 февраля, 10:50
Генменеджер «Ванкувера» поддержал Фута на фоне последнего места в НХЛ: «Есть периоды и отрезки, когда мы играем хорошо. Но не хочу оправдываться»
20 января, 10:14
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем