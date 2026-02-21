Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
Форвард «Ванкувера» Филип Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости, который он получил на тренировке. Шайба попала чешскому хоккеисту в щеку после щелчка одного из партнеров по команде.
Главный тренер «Кэнакс» Адам Фут заявил, что 26-летнему нападающему может понадобиться операция.
Хитил провел только 12 матчей в этом регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела после столкновения с Томом Уилсоном из «Вашингтона». Еще один матч он пропустил из-за мигрени.
«Ванкувер» выменял Хитила у «Рейнджерс» в прошлом сезоне. Чех стал частью компенсации при обмене Джей Ти Миллера в клуб из Нью-Йорка.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Ну наверное пора уже заканчивать, обидно за парня
дауж, этот сезон у Ванкувера прям совсем трешовый
Просто жесть какая-то, откровенно жаль игрока, то локоть в голову, то шайба в лицо, просто ужас.
От Друри, которого все тут поливают помоями, польза есть - скинул хронического травмата.
