Салливан о том, мотивирует ли США возможный приезд Трампа на финал ОИ-2026: «У меня нет идей на этот счет. Мы и так мотивированы показать все лучшее»

Майк Салливан: сборная США мотивирована вне зависимости от приезда Трампа.

Главный тренер сборной США Майк Салливан ответил на вопрос о том, мотивирует ли команду возможный приезд президента страны Дональда Трампа на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.

«У меня нет идей на этот счет. Наша команда и так мотивирована показать все лучшее.

Для ребят это невероятно – представлять США, это привилегия. Для них мотивацией является игра за золотые медали», – сказал Салливан.

В воскресенье американцы сыграют с Канадой в решающем матче, выбив Словакию (6:2) в полуфинале.

Ранее о возможном визите Трампа в Милан в случае попадания американцев в финал олимпийского хоккейного турнира сообщило издание Corriere della Sera.