  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Татар о 2:6 от США: «Пожалуй, первая плохая игра Словакии на турнире – в неподходящий момент. Матч за бронзу важен для нас, все полны энтузиазма»
7

Татар о 2:6 от США: «Пожалуй, первая плохая игра Словакии на турнире – в неподходящий момент. Матч за бронзу важен для нас, все полны энтузиазма»

Капитан сборной Словакии Томаш Татар высказался о поражении от США (2:6) в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026. 

«Пожалуй, наша первая плохая игра на турнире. Это произошло в неподходящий момент. 

Завтра будет новый день. Нам нужно посмотреть видео, чтобы все исправить и получить шанс на победу.

Матч за бронзовые медали для нас очень важен, все полны энтузиазма. Нам нужно быть готовыми сыграть правильно», – сказал Татар. 

Ранее сборная Словакии не выигрывала медали на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.

Ближе всего к этому команда была на турнире 2010 года в Ванкувере, когда уступила Финляндии в матче за 3-е место. В этот раз соперниками словаков в матче за бронзу вновь будут финны. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСборная Финляндии по хоккею
logoОлимпиада-2026
logoТомаш Татар
logoСборная Словакии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Суоми и открыли им путь к возможной "бронзе".)
Третье место втором олимпийском турнире подряд для словаков будет отличным результатом, если не знаковым, независимо от уровня составов в 22-м. И тот факт, что Немецы с Татарами оказались в этом квартете "сильнейших из сильнейших", несмотря на особенности формата и скоротечности, заслуживает какого посттурнирного разбора.)
Но и финны не будут играть спустя рукава и клюшки, вспоминая ещё и влёт в групповом этапе; все же олимпийская бронза несопоставима с тем же третьим местом на ЧМ.)
А со шведами типа нормально играли-) Повезло, что финны никакие в первом матче были, Германия днище в четвертьфинале. За бронзу так же, как с амерами , финны напихают им авоську
Ответ Вася Путин
А со шведами типа нормально играли-) Повезло, что финны никакие в первом матче были, Германия днище в четвертьфинале. За бронзу так же, как с амерами , финны напихают им авоську
По игре да, например 4 и, особенно, 2 звена играли условно отлично. Условно потому что это гриндеры, так что забить довольно тяжело. В остальном... шведы из них нервы теряли. 1 и 3 - они играли вдвоём.
Ответ Вася Путин
А со шведами типа нормально играли-) Повезло, что финны никакие в первом матче были, Германия днище в четвертьфинале. За бронзу так же, как с амерами , финны напихают им авоську
Именно,восхваляют словаков за одну победу на турнире)
Не переживай там уже второй скоро будет.
Для команды в целом второй, первый был против Италии, однако это не касается отдельных игроков, среди которых и Татар.

И по играм на ОИ поняла, почему у Немца такая тяжёлая позиция в Девильс. Мягкий, под давлением теряется, в большинстве не идеален, точнее здесь минимально бросает. Но его не списываю, молодой ещё.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем