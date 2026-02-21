Татар о 2:6 от США: «Пожалуй, первая плохая игра Словакии на турнире – в неподходящий момент. Матч за бронзу важен для нас, все полны энтузиазма»

Капитан сборной Словакии Томаш Татар высказался о поражении от США (2:6) в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026.

«Пожалуй, наша первая плохая игра на турнире. Это произошло в неподходящий момент.

Завтра будет новый день. Нам нужно посмотреть видео, чтобы все исправить и получить шанс на победу.

Матч за бронзовые медали для нас очень важен, все полны энтузиазма. Нам нужно быть готовыми сыграть правильно», – сказал Татар.

Ранее сборная Словакии не выигрывала медали на Олимпиадах с участием игроков НХЛ .

Ближе всего к этому команда была на турнире 2010 года в Ванкувере, когда уступила Финляндии в матче за 3-е место. В этот раз соперниками словаков в матче за бронзу вновь будут финны.