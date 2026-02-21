Татар о 2:6 от США: «Пожалуй, первая плохая игра Словакии на турнире – в неподходящий момент. Матч за бронзу важен для нас, все полны энтузиазма»
Капитан сборной Словакии Томаш Татар высказался о поражении от США (2:6) в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026.
«Пожалуй, наша первая плохая игра на турнире. Это произошло в неподходящий момент.
Завтра будет новый день. Нам нужно посмотреть видео, чтобы все исправить и получить шанс на победу.
Матч за бронзовые медали для нас очень важен, все полны энтузиазма. Нам нужно быть готовыми сыграть правильно», – сказал Татар.
Ранее сборная Словакии не выигрывала медали на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.
Ближе всего к этому команда была на турнире 2010 года в Ванкувере, когда уступила Финляндии в матче за 3-е место. В этот раз соперниками словаков в матче за бронзу вновь будут финны.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Третье место втором олимпийском турнире подряд для словаков будет отличным результатом, если не знаковым, независимо от уровня составов в 22-м. И тот факт, что Немецы с Татарами оказались в этом квартете "сильнейших из сильнейших", несмотря на особенности формата и скоротечности, заслуживает какого посттурнирного разбора.)
Но и финны не будут играть спустя рукава и клюшки, вспоминая ещё и влёт в групповом этапе; все же олимпийская бронза несопоставима с тем же третьим местом на ЧМ.)
И по играм на ОИ поняла, почему у Немца такая тяжёлая позиция в Девильс. Мягкий, под давлением теряется, в большинстве не идеален, точнее здесь минимально бросает. Но его не списываю, молодой ещё.