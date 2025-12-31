  • Спортс
  Демидов набрал очки в 4-м матче подряд – 0+1 с «Флоридой». У него 33 балла в 39 играх в сезоне – лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Демидов набрал очки в 4-м матче подряд – 0+1 с «Флоридой». У него 33 балла в 39 играх в сезоне – лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Иван Демидов набрал очки в 4-м матче подряд.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2 ОТ). 

Он ассистировал Нику Сузуки, которому удалось перевести игру в овертайм за 1 минуту 22 секунды до завершения третьего периода. 

На счету 20-летнего россиянина стало 33 (10+23) очка в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 15:04. 

Текущая результативная серия – 4 игры (3+4 на отрезке). 

Демидов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков лиги, опережая 19-летнего форварда «Анахайма» Беккета Сеннеке на 4 балла (29 очков в 39 играх, 11+18, «минус 4», 16:40). 

Сегодня Иван (18:31 – четвертое время среди форвардов «Канадиенс», полезность «+1») отметился 1 броском в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

