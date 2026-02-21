Макэвой о финале Канада – США на ОИ-2026: «Мы и они держали курс на столкновение. Вы, журналисты, очень хорошо все это спланировали»
Чарли Макэвой о финале Канада – США на ОИ: журналисты отлично все спланировали.
Защитник сборной США Чарли Макэвой высказался о предстоящей встрече с Канадой в финальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026.
Американцы вышли в финал, обыграв сборную Словакии (6:2) в полуфинале.
«Мы и они держали курс на столкновение. Вот что я видел. Вы, журналисты, все это отлично спланировали», – сказал Макэвой.
Напомним, что на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды дважды встречались в финале. Оба раза победу одержали канадцы (в Солт-Лейк-Сити-2002 – 5:2, в Ванкувере-2010 – 3:2 ОТ).
Кроме того, в прошлом году канадцы и американцы сыграли между собой в финале Турнира четырех наций (3:2 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Люка Фокса
Как заранее и предпологалось
Должно случиться как в Рокки 2. Андердог должен наконец-то победить
