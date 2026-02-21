Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)

Джордан Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса».

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты , нападающий «Сент-Луиса » Джордан Кайру готов покинуть клуб.

Отмечается, что в контракте 27-летнего игрока со средней годовой зарплатой 8,125 млн долларов предусмотрен полный запрет на обмен, но он готов его снять ради перехода в подходящую команду.

«Сент-Луис» планирует обменять нескольких хоккеистов до дедлайна, и если сделка с участием Кайру не будет завершена, переговоры с потенциальными партнерами по сделке продолжатся летом.

Кайру был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2016 года под общим 35-м номером. Он провел 463 матча и набрал 364 (163+201) очка за клуб в регулярках НХЛ. В этом сезоне на его счету 32 (13+19) балла за 47 игр при полезности «минус 7».