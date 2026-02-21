  • Спортс
  Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)

Джордан Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса».

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру готов покинуть клуб.

Отмечается, что в контракте 27-летнего игрока со средней годовой зарплатой 8,125 млн долларов предусмотрен полный запрет на обмен, но он готов его снять ради перехода в подходящую команду.

«Сент-Луис» планирует обменять нескольких хоккеистов до дедлайна, и если сделка с участием Кайру не будет завершена, переговоры с потенциальными партнерами по сделке продолжатся летом.

Кайру был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2016 года под общим 35-м номером. Он провел 463 матча и набрал 364 (163+201) очка за клуб в регулярках НХЛ. В этом сезоне на его счету 32 (13+19) балла за 47 игр при полезности «минус 7».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так и ещё про обмен Томаса ходят слухи. Не совсем понятно зачем СТЛБ менять двух своих лучших форвардов 26 и 27 лет
Ответ Илья Цветков
Так и ещё про обмен Томаса ходят слухи. Не совсем понятно зачем СТЛБ менять двух своих лучших форвардов 26 и 27 лет
Вот Армстронга другие ГМы и должны убедить, что их нужно менять – предложениями, от которых он не сможет отказаться

В противном случае обмены Томаса и Кайру (первого в особенности) крайне маловероятны. Даг пытается не слить их, а сделать из команды стабильного контендера: не в следующем сезоне конечно, но в какой-то среднесрочной перспективе хотя б. Так как у лучших форвардов было уже 3 сезона в качестве основных лидеров Блюз, а выход в плей-офф – только один, и тот на кураже последней трети чемпионата, – то неприкосновенными (за хорошую цену) они уже не считаются..

Лично мне сложно представить, что за Томаса кто-то предложит достаточно
Рекомендуем