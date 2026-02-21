  • Спортс
  • Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
19

Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»

Тренер «Спартака» о 0:2 с «Нефтехимиком»: равная игра, вопрос в реализации.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков-старший высказался после игры FONBET КХЛ с «Нефтехимиком» (0:2).

Красно-белые проиграли 5 из 6 последних матчей и занимают восьмое место в Западной конференции.

– Равная игра получилась, но вопрос в реализации. У нас было достаточно моментов, но шайба не шла в ворота, а сопернику удалось нас дважды наказать. Отсюда результат.

– В первом периоде ваша команда встречала соперника глубоко в их зоне – это ваша установка на игру?

– Конечно, особенно на начало. Это был наш план на игру – не давать сопернику разбегаться.

– Что за удаление Морозова в третьем периоде? Так ведь можно и травму сопернику нанести.

– Конечно, необоснованное, [Иван] не прав, – сказал Барков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
19 комментариев
Жамнова нет, вот и результат.
Играли , в общем , неплохо .Создаём немного моментов , но , даже , их не реализуем . Реализация - просто беда , не понимаю , почему ? И ещё , до конца третьего периода 4 минуты , горим 0:2 , надо пытаться отыграться , но Морозов , зачем то, бьёт соперника в голову . Удаление и команда в меньшинстве . Прямо вредительство какое то , при Сталине растреляли бы . Я просто этого не понимаю . Порядин , имел несколько моментов выгодных , но забить не смог . Да и не только он . Такое ощущение , что у игроков комплекс на забитие шайб . Ну , а чем можно объяснить сухие матчи с ЦСКА , с Нижнекамском . В первом случае 43 , во втором 35 бросков , а голов 0 . Ещё тревожит численное меньшинство , много , необоснованно удаляемся и плохо защищаемся , много пропускаем . Вывод - с такой игрой в плей - офф делать нечего , тем более , в первом раунде светит Локо , а с командами такого плана , Спартак играть не может . Череповец , Нижний , Питер , ещё , по зубам , остальные не катят . Ну , вот , как то так .
В этой игре играл только Загидулин остальнные игрались.Где Жамнов?
