Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»

Тренер «Спартака» о 0:2 с «Нефтехимиком»: равная игра, вопрос в реализации.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака » Александр Барков-старший высказался после игры FONBET КХЛ с «Нефтехимиком » (0:2).

Красно-белые проиграли 5 из 6 последних матчей и занимают восьмое место в Западной конференции.

– Равная игра получилась, но вопрос в реализации. У нас было достаточно моментов, но шайба не шла в ворота, а сопернику удалось нас дважды наказать. Отсюда результат.

– В первом периоде ваша команда встречала соперника глубоко в их зоне – это ваша установка на игру?

– Конечно, особенно на начало. Это был наш план на игру – не давать сопернику разбегаться.

– Что за удаление Морозова в третьем периоде? Так ведь можно и травму сопернику нанести.

– Конечно, необоснованное, [Иван] не прав, – сказал Барков.