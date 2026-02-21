Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна набрал 8 очков в матче NCAA. 18-летний форвард играет на фоне обвинений в нападении, хулиганстве и харассменте
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна набрал 8 очков в матче NCAA.
Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна набрал 8 (1+7) очков в матче NCAA между университетами Пенсильвании и Огайо (11:4).
18-летний канадец побил рекорд университета по результативным действиям за один матч. Ранее никто не набирал более 5 очков за игру.
Напомним, что Маккенна находится под следствием из-за обвинений в нападении, хулиганстве и харассменте. Он ударил 21-летнего мужчину возле бара и нанес ему травмы лица. Предварительное слушание дела назначено на 11 марта.
В текущем регулярном чемпионате NCAA форвард провел 27 матчей и набрал 41 (12+29) очко при полезности «плюс 2».
«Иди в тюрьму!» Фанаты Мичигана – в адрес Маккенны во время матча NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 0+1 в первых 2 играх после обвинения в нападении
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
А в каждой новости про Маккену будет упоминание про следствие? Или мы забыли?
А в каждой новости про Маккену будет упоминание что он фаворит драфта? Или мы забыли?
18-й , ударил мужчину 21 летнего ;)) пистюки что-то не поделили))
