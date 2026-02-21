Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»

Адам Ружичка о 2:6 с США: между КХЛ и НХЛ есть разница, но это не имело значения.

Форвард сборной Словакии и «Спартака » Адам Ружичка высказался о поражении от США (2:6) в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026.

«Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжелым. Да, есть разница между КХЛ и НХЛ , но в матче это особого значения не имело.

5 очков в 5 играх на турнире? Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было. Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане.

Мы играли с финнами ранее, получился тяжелый матч. Как я уже сказал, в таких матчах много решат первые минуты», – сказал Ружичка.