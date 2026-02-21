Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
Адам Ружичка о 2:6 с США: между КХЛ и НХЛ есть разница, но это не имело значения.
Форвард сборной Словакии и «Спартака» Адам Ружичка высказался о поражении от США (2:6) в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2026.
«Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжелым. Да, есть разница между КХЛ и НХЛ, но в матче это особого значения не имело.
5 очков в 5 играх на турнире? Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было. Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане.
Мы играли с финнами ранее, получился тяжелый матч. Как я уже сказал, в таких матчах много решат первые минуты», – сказал Ружичка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Чего там юлить. Против вас вышел мастеровитый и мотивированный противник. С первых минут стал играть напористо и агрессивно. Вы им достойно ответить не смогли. Играли как котята.
Много ли команд можно собрать, которые будут выглядеть сильно лучше против нынешней сборной США? Две-три, не больше.
Я одну знаю. И то, условно. В воскресенье посмотрим
Наш слон
наш слон стоит на своём пятаке и смотрит как впереди него игрок забивает год, он его выносить от туда должен а он стоит наслаждается хоккеем, так и в Спартаке пользы от этого фигуриста ноль
Как это "не вошла в игру? " полуфинал ои, какие тут нужны ещё вхождения?
