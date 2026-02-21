  • Спортс
16

Губерниев о тройке мечты в сборной России: «Овечкин – Малкин – Губерниев. Я бы мог играть, если бы был по таланту как Горди Хоу, но увы»

Дмитрий Губерниев о тройке мечты в сборной России: Овечкин – Малкин – Губерниев.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире. 22 февраля пройдет матч за золотые медали между США и Канадой.

– Неожиданности не произошло, НХЛ рулит. США – Канада – это прогнозируемый финал. Европе надо прибавлять, Европе без России сложно. Понятно, что мы бы конкурировали за медали и боролись бы за выход в финал. Но это наши проблемы, что мы не выступаем.

– Вы считаете, что сборная России смогла бы навязать борьбу североамериканским сборным?

– И я бы мог играть в этой команде, если бы был по таланту как Горди Хоу. Но что толку об этом говорить. ОвечкинМалкин – Губерниев – тройка мечты, но увы и ах, – сказал Губерниев.

Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
И Бузова с Загитовой в защите.
Ответ Melnikov1968
И Бузова с Загитовой в защите.
Чтобы канадцы или американцы о хоккее не думали, а что вариант
Не хоккейная фамилия. Максимум лёд лизать на Байкале
Димка, ты талантливый как Shaman, только он лижет лёд, а ты задницы.
Какой тебе хоккей Губерниев, если ты с детства не поворотливый как медведь ! Только и остаётся сидеть в "будке " и кто постучит :Кричать -Занято !
Если только с веслом в руках.
Губашлеп, какой ты молодец! Как же нам повезло жить в одно время с таким Великим балаболом!?! Господи помилуй!
Ну что можно на это сказать, уже ничего не поможет человеку, медицина бессильна .
Бобу Проберту пришлось бы вернуться на лёд ради такого
А пока поболтать горазд;)
