Губерниев о тройке мечты в сборной России: «Овечкин – Малкин – Губерниев. Я бы мог играть, если бы был по таланту как Горди Хоу, но увы»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире. 22 февраля пройдет матч за золотые медали между США и Канадой.
– Неожиданности не произошло, НХЛ рулит. США – Канада – это прогнозируемый финал. Европе надо прибавлять, Европе без России сложно. Понятно, что мы бы конкурировали за медали и боролись бы за выход в финал. Но это наши проблемы, что мы не выступаем.
– Вы считаете, что сборная России смогла бы навязать борьбу североамериканским сборным?
– И я бы мог играть в этой команде, если бы был по таланту как Горди Хоу. Но что толку об этом говорить. Овечкин – Малкин – Губерниев – тройка мечты, но увы и ах, – сказал Губерниев.
Сушинский об ОИ: «Что значит без россиян турнир не тот? Уровень зашкаливающий, каждую игру приятно смотреть. Жаль, что наших не было»