  • Яромир Ягр: «Если бы Чехия победила Канаду, то выиграла бы Олимпиаду. У США похожий стиль, и мы нашли рецепт против него»
Яромир Ягр: «Если бы Чехия победила Канаду, то выиграла бы Олимпиаду. У США похожий стиль, и мы нашли рецепт против него»

Яромир Ягр: если бы Чехия победила Канаду, то выиграла бы Олимпиаду.

Бывший хоккеист сборной Чехии Яромир Ягр заявил, что чехи выиграли бы Олимпиаду-2026, если бы победили Канаду.

В четвертьфинале команда Радима Рулика уступила в овертайме (3:4 ОТ). Канадцы сравняли счет на отметке 56:33.

«Чехии сильно не повезло. Я считаю, что если бы мы победили Канаду, то выиграли бы Олимпиаду. У США похожий стиль игры, и мы нашли рецепт против него.

Не помню, когда Канада в последний раз играла так плохо. Они боялись и просто ждали, пока Макдэвид отдохнет и вернется на лед: никто не мог начать атаку или создать момент. Мы же действовали очень хорошо.

Мы понимали, что не можем играть с ними в открытый хоккей. Я всегда провожу аналогию: если у тебя нет «Феррари», но есть трактор – не участвуй в гонках, а едь на поле.

Мы были этим трактором: уверенно играли у бортов, выигрывали борьбу и ждали момента, чтобы забить», – сказал Ягр.

54-летний Ягр о продолжении карьеры: «Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Я поправился на 4-5 кг во время Олимпиады – только ел и смотрел телевизор»

Ночной кошмар чехов – не забили Канаде в конце матча и вылетели с Олимпиады

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hokej.cz
Их рецепт 6 на 5 ?
Ответ Кочевник56
Их рецепт 6 на 5 ?
8🤭✌️🤣
Ягр во многом прав. Но все-таки чехи не были трактором, скорее хорошим немецким внедорожником.
На одну игру можно так настроиться, три подряд на этом уровне самоотдачи чехи не смогли бы провести
Если бы обыграли Швейцарию вполне могли за тройку побороться по нижней сетке, а в группе Чехи играли спустя рукава..
Игра сборной США не зависит от какого-то одного игрока, как он говорит Канада зависит от Макдэвида. Сам себе противоречит
Ответ борецЗАнеСправедливость
Ягерю больше не наливать!
Ягермейстеру?
Ответ Pink Floyd1276
Ягермейстеру?
Бехеровки..😬
Точно про Макдэвида подметил. Тренерский гений Купера, походу, в том,чтобы Маки и Селебрини играли по полчаса.
Ответ Alexey Alexeev
Точно про Макдэвида подметил. Тренерский гений Купера, походу, в том,чтобы Маки и Селебрини играли по полчаса.
Пока Купер для сборной далеко не Бэбкок. Проигрыш ЧМ 2017, не самый убедительный февральский турнир в прошлом году
Ответ Direct free kick
Пока Купер для сборной далеко не Бэбкок. Проигрыш ЧМ 2017, не самый убедительный февральский турнир в прошлом году
Если заберёт Олимпиаду,то никто об этом и не вспомнит, но тактика такая себе...
