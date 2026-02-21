Яромир Ягр: «Если бы Чехия победила Канаду, то выиграла бы Олимпиаду. У США похожий стиль, и мы нашли рецепт против него»
Бывший хоккеист сборной Чехии Яромир Ягр заявил, что чехи выиграли бы Олимпиаду-2026, если бы победили Канаду.
В четвертьфинале команда Радима Рулика уступила в овертайме (3:4 ОТ). Канадцы сравняли счет на отметке 56:33.
«Чехии сильно не повезло. Я считаю, что если бы мы победили Канаду, то выиграли бы Олимпиаду. У США похожий стиль игры, и мы нашли рецепт против него.
Не помню, когда Канада в последний раз играла так плохо. Они боялись и просто ждали, пока Макдэвид отдохнет и вернется на лед: никто не мог начать атаку или создать момент. Мы же действовали очень хорошо.
Мы понимали, что не можем играть с ними в открытый хоккей. Я всегда провожу аналогию: если у тебя нет «Феррари», но есть трактор – не участвуй в гонках, а едь на поле.
Мы были этим трактором: уверенно играли у бортов, выигрывали борьбу и ждали момента, чтобы забить», – сказал Ягр.
54-летний Ягр о продолжении карьеры: «Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Я поправился на 4-5 кг во время Олимпиады – только ел и смотрел телевизор»
