Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»

Том Уилсон высказался о своей тройке с Маршандом и Беннеттом в игре с Финляндией.

Форвард сборной Канады Том Уилсон высказался о своем звене с Брэдом Маршандом и Сэмом Беннеттом , образованном по ходу матча 1/2 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с Финляндией (3:2).

Когда эта тройка была на льду, канадцам удалось сравнять счет на 51-й минуте (2:2).

«На утренней разминке [главный тренер] Купер нам сказал: «Может, сегодня вечером я вас объединю».

Когда это произошло, мы просто посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли, что будем делать. Играть быстро и жестко, создавать хаос, применять силовые приемы, доставлять шайбу к воротам – и тогда все получится. Простой, скоростной и жесткий хоккей.

Знаете, когда Маршанд ввязывается в стычку, трудно удержаться от того, чтобы не броситься туда. Но в такой важной игре нужно сохранять хладнокровие.

Мы уступали в счете, но у нас была вера в свои силы. В нашем составе одни из лучших игроков в мире. И мы знаем, что каждый, кто выходит на лед, сделает все, что в его силах. Мы были уверены, что если будем играть в канадском стиле, то справимся с ними», – сказал Уилсон.