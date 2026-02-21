КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ СКА победил ЦСКА (3:0), «Локомотив» обыграл «Динамо» Минск (5:4 Б), «Торпедо» одолело «Ак Барс» (3:2 Б).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
313 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Овертайм был убойный, куча моментов в обе стороны, удивительно что никто так и не забил в нём.
Минску спасибо за игру. И респект болелам, которые приехали в Ярославль на 15 автобусах, массово почтили память погибшей команды, были слышны на арене, заставляли наших болел тоже активно болеть (а то в играх по будням с соперниками из нижней части таблицы бывает тихая арена). Прекрасная атмосфера на Арене-2000, много голов, драки, атаки на встречных курсах, овертайм и буллиты - всё было как надо.
Респект им и уважуха!!!
Сегодня больше повезло Ярику!!
Минску не унывать, у вас хорошая команда!
Приятно играть с такими командами.