КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ СКА победил ЦСКА (3:0), «Локомотив» обыграл «Динамо» Минск (5:4 Б), «Торпедо» одолело «Ак Барс» (3:2 Б).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Всех наших людей с победой. Матч был очень крутым, получил большое удовольствие от игры. Настоящий матч от ножа, в выходной, с классным соперником. Радует, что Локо может играть в открытый хоккей со встречными атаками сходу, если нужно, и время от времени это делает. Но в плей-офф наверняка будем играть по-другому.
Овертайм был убойный, куча моментов в обе стороны, удивительно что никто так и не забил в нём.

Минску спасибо за игру. И респект болелам, которые приехали в Ярославль на 15 автобусах, массово почтили память погибшей команды, были слышны на арене, заставляли наших болел тоже активно болеть (а то в играх по будням с соперниками из нижней части таблицы бывает тихая арена). Прекрасная атмосфера на Арене-2000, много голов, драки, атаки на встречных курсах, овертайм и буллиты - всё было как надо.
Ребята. Отличная игра. Минск красавцы. Тут просто нам повезло
Ответ Danger13
Ребята. Отличная игра. Минск красавцы. Тут просто нам повезло
Присоединяюсь, спасибо Минску за игру! Атмосфера на Арене сегодня просто чума была
Сколько болел Минска в Ярике!
Респект им и уважуха!!!
Локо с победой, ждём 15 марта на ответку. Эту игру в яркие матчи регулярки и летом будем пересматривать.
Ответ badr
Локо с победой, ждём 15 марта на ответку. Эту игру в яркие матчи регулярки и летом будем пересматривать.
Отличная игра. Спасибо вам. Суперская команда у Вас
Ответ badr
Локо с победой, ждём 15 марта на ответку. Эту игру в яркие матчи регулярки и летом будем пересматривать.
Да, неплохой матч получился. Не очень часто такие бывают
Отличная игра от Локо и Минска!!!
Сегодня больше повезло Ярику!!
Минску не унывать, у вас хорошая команда!
У Локо +7 второму. Ну на 90% - это первое место. Календарь там примерно равный у тройки лидеров. Скорее всего, со Спартаком сразятся в первом раунде. А Минску - респект ! Ушли с «-2» против лидера на его площадке, очень близки были к победе. Достойно !
Ответ Эд..19
У Локо +7 второму. Ну на 90% - это первое место. Календарь там примерно равный у тройки лидеров. Скорее всего, со Спартаком сразятся в первом раунде. А Минску - респект ! Ушли с «-2» против лидера на его площадке, очень близки были к победе. Достойно !
Ещё 10-9 матчей играть и всë близко на Западе. Ясно пока что, скорее всего, Локо и Минск в первой четвëрке, а Спартак во второй
Локо с Победой! Динамо спасибо за огненный матч! Реально, шикарная игра! Бальзам на душу, после последних матчей. Отдельный респект болельщикам Минска! За шарфы 07.09.11. Низкий поклон вам ребята.
Ответ Za Локомотив
Локо с Победой! Динамо спасибо за огненный матч! Реально, шикарная игра! Бальзам на душу, после последних матчей. Отдельный респект болельщикам Минска! За шарфы 07.09.11. Низкий поклон вам ребята.
Да, они молодцы! И так много их приехало поддержать свою команду. Слышно их было, а чтобы тебя было слышно в Ярославле это надо постараться
Ответ amur.
Да, они молодцы! И так много их приехало поддержать свою команду. Слышно их было, а чтобы тебя было слышно в Ярославле это надо постараться
Я редко хожу на Арену. До сих пор не могу. Раньше до трагедии не пропускал ни матча. Минчане сегодня дали жару! Красавцы! Было слышно их :Динамо!
Приятно играть с такими командами.
Едем в Ярик болеть,41 человек.Только Локо только Победа!
Ответ sepa2222
Едем в Ярик болеть,41 человек.Только Локо только Победа!
Фигасе у вас бригада)
Ответ sepa2222
Едем в Ярик болеть,41 человек.Только Локо только Победа!
Вы целый сектор выкупили ? )))
Минск в овертайме раз пять мог всё решить.
Локомотив с победой! Красивый матч сильных соперников! Достойно!👏
