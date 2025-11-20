«Спартак» обменял Зайцева в «Сибирь» на Белякова

«Спартак» обменял Егора Зайцева в «Сибирь».

«Спартак » обменял 27-летнего защитника Егора Зайцева в «Сибирь » на 19-летнего Ярослава Белякова.

В текущем FONBET Чемпионате КХЛ Зайцев провел 11 матчей и сделал одну передачу при полезности «минус 3».

Беляков провел три игры и не отметился результативными действиями за 6:04 в среднем на льду.