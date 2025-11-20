«Спартак» обменял Зайцева в «Сибирь» на Белякова
«Спартак» обменял Егора Зайцева в «Сибирь».
«Спартак» обменял 27-летнего защитника Егора Зайцева в «Сибирь» на 19-летнего Ярослава Белякова.
В текущем FONBET Чемпионате КХЛ Зайцев провел 11 матчей и сделал одну передачу при полезности «минус 3».
Беляков провел три игры и не отметился результативными действиями за 6:04 в среднем на льду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: хоккейное агентство Winners
