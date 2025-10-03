Тарасов пропустил 5 шайб от «Тампы» в матче предсезонки. Вратарь «Флориды» отразил 28 из 33 бросков
Даниил Тарасов пропустил 5 шайб от «Тампы» в матче предсезонки.
26-летний российский вратарь «Флориды» вышел в старте на выставочный матч против «Лайтнинг» (2:5).
В итоге Тарасов провел полный матч и отразил 28 из 33 бросков (84,3%).
Вратарь «Флориды» Тарасов отбил 47 из 49 бросков в победном выставочном против «Каролины»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
