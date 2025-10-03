Тарасов пропустил 5 шайб от «Тампы» в матче предсезонки. Вратарь «Флориды» отразил 28 из 33 бросков

Даниил Тарасов пропустил 5 шайб от «Тампы» в матче предсезонки.

26-летний российский вратарь «Флориды» вышел в старте на выставочный матч против «Лайтнинг» (2:5).

В итоге Тарасов провел полный матч и отразил 28 из 33 бросков (84,3%).

