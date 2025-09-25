Вратарь «Флориды» Тарасов отбил 47 из 49 бросков в победном выставочном против «Каролины»
Даниил Тарасов отразил 47 бросков в предсезонном матче с «Каролиной».
«Флорида» забила четыре гола в третьем периоде и победила «Каролину» (4:2) в выставочном матче в рамках предсезонки НХЛ.
26-летний голкипер «Пантерс» Даниил Тарасов парировал 47 из 49 бросков соперника, пропустив две шайбы в первом периоде игры.
В первом периоде россиянин отбил 17 бросков, во втором – 16, в третьем – 14.
Тарасов пропустил 3 шайбы после 18 бросков в 1-м матче за «Флориду» – выставочном с «Нэшвиллом»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости