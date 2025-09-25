Вратарь «Флориды» Тарасов отбил 47 из 49 бросков в победном выставочном против «Каролины»

Даниил Тарасов отразил 47 бросков в предсезонном матче с «Каролиной».

«Флорида » забила четыре гола в третьем периоде и победила «Каролину» (4:2) в выставочном матче в рамках предсезонки НХЛ .

26-летний голкипер «Пантерс» Даниил Тарасов парировал 47 из 49 бросков соперника, пропустив две шайбы в первом периоде игры.

В первом периоде россиянин отбил 17 бросков, во втором – 16, в третьем – 14.

Тарасов пропустил 3 шайбы после 18 бросков в 1-м матче за «Флориду» – выставочном с «Нэшвиллом»