Рене Фазель: «Мне нравится уровень арбитров в КХЛ. Их профессионализм, уверенность на льду. Лига прилагает много усилий, чтобы из сезона в сезон повышать и обогащать их мастерство»

Рене Фазель высказался о работе судейского экспертного комитета КХЛ.

– Как вы оцените результаты работы судейского экспертного комитета за два года, что он существует?

– Я очень доволен результатами деятельности комитета, а также качеством его работы. Мне с самого начала понравилась идея создания такого органа.

Считаю, что это очень полезно как для клубов, так и для арбитров. Я очень надеюсь, что комитет поможет улучшить и обогатить качество игры.

– Насколько часто вы сами общаетесь с судьями, с главным арбитром лиги Алексеем Анисимовым?

– На самом деле, не так часто. Обычно перед началом сезона мы проводим краткие встречи со всеми судьями. Во время этих встреч они могут задавать вопросы, и я, со своей стороны, призываю их к продуктивной работе.

Что касается Алексея Анисимова, то мы поддерживаем регулярное общение. Например, мы можем обсудить изменения в правилах, и я могу поделиться с ним своим мнением о тех или иных моментах работы арбитров во время конкретного матча.

– Как изменилось судейство в КХЛ за последние годы?

– Я не устаю повторять, что мне нравится уровень арбитров в КХЛ. Их профессионализм, уверенность на льду. Я думаю, что лига прилагает много усилий, чтобы из сезона в сезон повышать и обогащать их мастерство.

Однако важно отметить, что совершенству нет предела, и всегда есть возможности для развития. Мы должны помнить об этом, – сказал руководитель судейского экспертного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ Рене Фазель.