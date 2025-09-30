Овечкин о возвращении к тренировкам с «Вашингтоном» после травмы: «Все нормально. Нужно войти в ритм, потому что пропуск недели повлиял, но я справлюсь с этим»
Александр Овечкин сказал, что ему нужно войти в ритм после небольшой травмы.
40-летний капитан «Вашингтона» пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем с ограничением контакта.
В понедельник форвард провел полноценную тренировку с командой с полным контактом. Он катался в звене с Диланом Строумом и Энтони Бовилье, а также в первой бригаде большинства.
«Все нормально. Конечно, мне нужно войти в ритм, потому что пропуск недели повлиял. Но я справлюсь с этим.
Мы не хотим перенапрягаться, ведь это тренировочный лагерь. Еще есть время для подготовки к сезону. Надеюсь, что буду готов и самочувствие будет хорошим», – сказал Овечкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости