Михайлов о Спронге: «Хотелось бы лучшего, как говорят болельщики. В каждом матче должен доказывать, что он лидер»
Борис Михайлов дал комменатрий относительно игры Дэниэла Спронга.
Нападающий ЦСКА набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 1» в 7 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Спронг – лидер, но в каждом матче должен доказывать, что он лидер.
– На ваш взгляд, Спронг справляется с лидерской функцией в клубе?
– Как говорят болельщики, хотелось бы лучшего, – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
Никитин о 4:5 с «Металлургом» и Спронге: «Хоккей – командный спорт, не должно быть летучих голландцев, должна быть команда ЦСКА. Тяжело выиграть с пятью пропущенными»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
