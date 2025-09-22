Михайлов о Спронге: «Хотелось бы лучшего, как говорят болельщики. В каждом матче должен доказывать, что он лидер»

Борис Михайлов дал комменатрий относительно игры Дэниэла Спронга.

Нападающий ЦСКА набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 1» в 7 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Спронг – лидер, но в каждом матче должен доказывать, что он лидер.

– На ваш взгляд, Спронг справляется с лидерской функцией в клубе?

– Как говорят болельщики, хотелось бы лучшего, – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

