«Просто shit happens, бывают такие дни. У «Спартака» с самого начала ничего не получалось». Буруянов про 0:3 с минским «Динамо»

Никита Буруянов высказался о поражении «Спартака» от минского «Динамо».

«Я думаю, что у нас с самого начала ничего не получалось. Наша задача была использовать то, что у нас второй матч, а у соперника первый.

Мы должны были, наоборот, начать активно, а получилось так, что мы отдали инициативу. А дальше «Динамо» просто не дало реализовать нам свои моменты. У нас, к сожалению, не сработало большинство.

Все эти моменты нам надо исправлять. Бывают такие дни, просто shit happens (в переводе с английского – «дерьмо случается» – Спортс), как говорится», – сказал форвард красно-белых. 

