  • Андерссон о будущем: «Весь прошлый сезон я читал, какой я отстойный игрок. Так что думать нужно только о себе и о том, чтобы вывести «Калгари» на наилучшую позицию»
0

Расмус Андерссон отреагировал на спекуляции по поводу своего будущего.

Этим летом появились новости о том, что защитник «Калгари» согласится на обмен только в одну команду. 

«Что беспокоит, так это распространяемая ложная информация. Я видел несколько новостей, в которых говорилось, что я готов перейти только в одну команду. Это максимально далеко от правды. Летом у нас [с генменеджером Крэйгом Конроем] было несколько бесед, и я бы никогда не стал связывать ему руки, говоря, что готов перейти только в одну команду. 

Я вырос в этом городе, и мне нравилась каждая секунда, проведенная здесь, и это никогда не изменится. А теперь перейдем к деловой части. Разумно ли с моей стороны продлевать контракт сейчас, после прошлого сезона? Я не знаю. Я имею в виду, что весь сезон я читал о том, насколько я отстойный игрок. Так что я просто должен вернуться на лед с энтузиазмом, думать только о себе и о том, чтобы вывести команду на наилучшую позицию», – сказал Андерссон.

В прошедшем сезоне защитник набрал 31 (11+20) очко при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportsnet
