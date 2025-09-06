Спенсер Фу стал капитаном «Шанхая». Бурмистров, Спунер, Бишофф и Кленденинг – альтернативные капитаны
Спенсер Фу назначен капитаном «Шанхай Дрэгонс».
Джейк Бишофф, Райан Спунер, Александр Бурмистров и Адам Кленденинг стали альтернативными капитанами команды.
Спенсер Фу выступает за китайский клуб с сезона-2019/20.
В прошлом сезоне нападающий набрал 35 (17+18) очков в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
