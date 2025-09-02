Фисенко о том, что согласился на зарплату в 10 млн рублей в «Ак Барсе»: «Перешел из-за любви к хоккею и, конечно же, хочу выиграть Кубок на закате карьеры»
– Ты самый возрастной в команде, как удается быть лучшим бомбардиром на предсезонке?
– Нет секрета, просто продолжаю работать. По предсезонным турнирам не надо делать выводов, команды еще готовятся, и важные игры начнутся в сентябре. Для нас все – это этап подготовки.
– Что было наиболее сложным на льду и вне после перехода?
– Если честно, все знакомо, было в других клубах у меня. Системная, дисциплинированная команда должна быть – у меня с этим проблем нет. В бытовом плане проблем нет, у меня много знакомых осталось в Казани, персонал помогал, да и город знаком.
– Живешь на базе или снимаешь?
– Снял квартиру.
– Трешка на базе стоит 90 тысяч в месяц.
– Не только это. Плюс там не было большой площади, той, которую как раз искал.
– За сколько снимаешь квартиру?
– 150 тысяч.
– Какой потенциал у команды?
– Задачи здесь неизменно одни и те же, главное – пройти регулярку без спадов, подойти сбалансированно к плей-офф. Важно быть стабильными в каждой игре.
– Твой оклад 10 млн рублей. Перешел не из-за денег?
– Из-за любви к хоккею и, конечно же, хочу выиграть Кубок на закате карьеры, – сказал 35-летний нападающий.