Фисенко о том, что согласился на зарплату в 10 млн рублей в «Ак Барсе»: «Перешел из-за любви к хоккею и, конечно же, хочу выиграть Кубок на закате карьеры»

Михаил Фисенко рассказал о целях, с которыми перешел в «Ак Барс».

– Ты самый возрастной в команде, как удается быть лучшим бомбардиром на предсезонке?

– Нет секрета, просто продолжаю работать. По предсезонным турнирам не надо делать выводов, команды еще готовятся, и важные игры начнутся в сентябре. Для нас все – это этап подготовки.

– Что было наиболее сложным на льду и вне после перехода?

– Если честно, все знакомо, было в других клубах у меня. Системная, дисциплинированная команда должна быть – у меня с этим проблем нет. В бытовом плане проблем нет, у меня много знакомых осталось в Казани, персонал помогал, да и город знаком.

– Живешь на базе или снимаешь?

– Снял квартиру.

– Трешка на базе стоит 90 тысяч в месяц.

– Не только это. Плюс там не было большой площади, той, которую как раз искал.

– За сколько снимаешь квартиру?

– 150 тысяч.

– Какой потенциал у команды?

– Задачи здесь неизменно одни и те же, главное – пройти регулярку без спадов, подойти сбалансированно к плей-офф. Важно быть стабильными в каждой игре.

– Твой оклад 10 млн рублей. Перешел не из-за денег?

– Из-за любви к хоккею и, конечно же, хочу выиграть Кубок на закате карьеры, – сказал 35-летний нападающий.