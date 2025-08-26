Рутта подписал контракт с «Серветтом» на 2 года. 35-летний чех – двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампой»
Ян Рутта подписал контракт с «Серветтом».
Соглашение 35-летнего чеха со швейцарским клубом рассчитано на два года.
Рутта провел 466 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021).
В минувшем сезоне защитник играл за «Сан-Хосе». На его счету 54 матча и 9 (3+6) очков при полезности «минус 3».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Серветта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости