Рутта подписал контракт с «Серветтом» на 2 года. 35-летний чех – двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампой»

Ян Рутта подписал контракт с «Серветтом».

Соглашение 35-летнего чеха со швейцарским клубом рассчитано на два года.

Рутта провел 466 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы » (2020, 2021).

В минувшем сезоне защитник играл за «Сан-Хосе ». На его счету 54 матча и 9 (3+6) очков при полезности «минус 3».