Клаттербак об «Айлендерс»: «Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение талантливой молодежи»
Кэл Клаттербак позитивно оценивает перспективы «Айлендерс».
После невыхода в плей-офф в прошлом сезоне клуб выиграл драфт-лотерею и выбрал 17-летнего защитника Мэттью Шефера под общим первым номером.
Также клуб обменял защитника Ноа Добсона в «Монреаль», получив два выбора в первом раунде (16-й и 17-й, под ними были выбраны форвард Виктор Эклунд и защитник Кашон Эйтчесон).
«Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение молодежи. Причем по-настоящему талантливой молодежи», – сказал бывший игрок «Айлендерс», сейчас ставший аналитиком на телевидении.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
