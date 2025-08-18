Клаттербак об «Айлендерс»: «Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение талантливой молодежи»

Кэл Клаттербак позитивно оценивает перспективы «Айлендерс».

После невыхода в плей-офф в прошлом сезоне клуб выиграл драфт-лотерею и выбрал 17-летнего защитника Мэттью Шефера под общим первым номером.

Также клуб обменял защитника Ноа Добсона в «Монреаль», получив два выбора в первом раунде (16-й и 17-й, под ними были выбраны форвард Виктор Эклунд и защитник Кашон Эйтчесон).

«Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение молодежи. Причем по-настоящему талантливой молодежи», – сказал бывший игрок «Айлендерс », сейчас ставший аналитиком на телевидении.