  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Клаттербак об «Айлендерс»: «Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение талантливой молодежи»
0

Клаттербак об «Айлендерс»: «Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение талантливой молодежи»

Кэл Клаттербак позитивно оценивает перспективы «Айлендерс».

После невыхода в плей-офф в прошлом сезоне клуб выиграл драфт-лотерею и выбрал 17-летнего защитника Мэттью Шефера под общим первым номером.

Также клуб обменял защитника Ноа Добсона в «Монреаль», получив два выбора в первом раунде (16-й и 17-й, под ними были выбраны форвард Виктор Эклунд и защитник Кашон Эйтчесон). 

«Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение молодежи. Причем по-настоящему талантливой молодежи», – сказал бывший игрок «Айлендерс», сейчас ставший аналитиком на телевидении. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАйлендерс
logoКэл Клаттербак
Мэттью Шефер
logoНХЛ
Виктор Эклунд
Кашон Эйтчесон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
1-й номер драфта-2025 Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ, Калум Ричи – 2-й, Эйзерман – 3-й
сегодня, 03:55
Руа о Шефере в «Айлендерс»: «Мы дадим ему все возможности, будем поддерживать. Он добьется успеха, верю, это умный, зрелый игрок»
5 августа, 14:29
«Айлендерс» и 1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер подписали контракт новичка с максимальными бонусами за достижения. Защитник взял 48-й номер
45 августа, 03:10
Журналист Розен об «Айлендерс»: «Есть шансы на плей-офф, учитывая приход Шабанова и Друэна, возвращение Барзэла и надежность вратарской линии. Главная зона риска – оборона»
323 июля, 19:30
«Айлендерс» подписали с Виктором Эклундом контракт новичка на 3 года. Клуб выбрал форварда на драфте под 16-м номером
14 июля, 19:48
Главные новости
Фетисов об Арктике: «Лед тает в 4 раза быстрее, чем кто-то считал ранее. Мы готовы складывать пазлы в голубя мира. Нужны огромные средства и умы – у нас в России они есть»
6сегодня, 06:30
Контрольные матчи. «Локомотив» примет «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
4сегодня, 02:50
Зарипов о «Зеленом дерби» на фоне проблем у «Салавата»: «Матч не зависит от фамилий и рейтинга команд. Казань и Уфа, Татарстан и Башкортостан. Дерби создает уникальный колорит»
3сегодня, 05:35
Михайлов о молодых игроках: «Иногда читаю, что они могут прогрессировать только через игры. Опасное заблуждение! Это понимает любой профессиональный человек хоккея»
4сегодня, 05:22
«Салават» показал форму для предсезонных матчей. На свитере изображены логотипы различных проектов клуба, включая «Медовое побоище» и #ПНХШОУ
4сегодня, 05:10Фото
У Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Права на вратаря еще год будут принадлежать «Металлургу» (Михаил Зислис)
4сегодня, 04:25
Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды или выполняют их – или прощаются»
сегодня, 03:30
«СКА не прекращает попыток заполучить Голдобина, которого «Барыс» должен забрать с драфта отказов». Зислис о форварде «Спартака»
4сегодня, 02:30
«Амур» обновил форму на сезон-2025/26. На рукавах оранжевого свитера стало больше черного цвета
3сегодня, 02:15Фото
Пастрняк – 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Бостона» по версии The Hockey News, Макэвой – 2-й, Линдхольм – 3-й
2вчера, 21:32
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Джиошвили: «Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и больше. Финансовая сторона была важна»
17 минут назад
Тай Смит о переходе в минское «Динамо»: «Не могу сказать, что доволен тем, как сложилось в НХЛ. Рад быть здесь и хочу побеждать. Арена просто потрясающая»
27 минут назад
Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о двух поражениях в финалах Кубка Стэнли: «Проходить через это второй раз – опустошительно. Но прошлый опыт помогает быстрее пережить неудачу»
сегодня, 06:05
Михайловский о Викторе Тихонове: «С телефонами он боролся еще с советских времен. В 2000-е годы запрещал мобильники – как они распространились, так и запретил»
2сегодня, 04:50
«Салават» обменял Огирчука в «Ижсталь» на денежную компенсацию. У форварда 16+9 в 48 играх в ВХЛ за «Торос» в прошлом сезоне
2сегодня, 04:35
1-й номер драфта-2025 Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ, Калум Ричи – 2-й, Эйзерман – 3-й
сегодня, 03:55
Дитц о канадцах, которым неинтересен хоккей: «Может быть, их стало больше. Страна становится более мультикультурной. Футбол прогрессирует, но в нем мы еще слабы»
1сегодня, 03:45
Клифф Флетчер о «Торонто»: «Уход Марнера – это вызов. Уверен, что команда справится с этим и станет одной из лучших в НХЛ»
сегодня, 03:10
Кугрышев о переводе «Лады» на Запад: «Интересный опыт. В обеих конференциях тяжело, все будет зависеть только от нас. Нужно ровно и стабильно пройти сезон»
1вчера, 21:57
Паливко о «Металлурге»: «У нас очень дружный коллектив. Много ребят, которые могут в раздевалке что-то сказать, пошутить. Лавка всегда «живая»
вчера, 21:45