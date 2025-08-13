Светлов об «Амуре»: «Селекция в соотношении «цена – качество» удалась. Состав приобрел рабочий, дальневосточный формат. Главное приобретение – вратарь Дорожко»

Сергей Светлов положительно оценил селекцию «Амура».

«Знаю не понаслышке, что весной хабаровские болельщики заволновались – ходили разговоры о резком сокращении бюджета. Тем не менее, учитывая новые финансовые возможности «Амура», селекция в соотношении «цена – качество» удалась.

Главное приобретение, на мой взгляд, – вратарь Дорожко . В «Витязе» в последние годы он вытягивал некоторые матчи. Это очевидный первый номер для «Амура», без которого на Дальнем Востоке делать нечего.

Также удалось сформировать группу недорогих, но работоспособных игроков – Заседу , Петькова , Воронкова , Абросимова и других. Состав «Амура» по сравнению с последними годами, когда делалась ставка на дорогостоящих легионеров и ветеранов, стал более молодым и агрессивным. Он приобрел рабочий, именно дальневосточный формат – и способен решать задачу выхода в плей-офф», – сказал бывший тренер клуба из Хабаровска.