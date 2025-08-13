  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Светлов об «Амуре»: «Селекция в соотношении «цена – качество» удалась. Состав приобрел рабочий, дальневосточный формат. Главное приобретение – вратарь Дорожко»
0

Светлов об «Амуре»: «Селекция в соотношении «цена – качество» удалась. Состав приобрел рабочий, дальневосточный формат. Главное приобретение – вратарь Дорожко»

Сергей Светлов положительно оценил селекцию «Амура».

«Знаю не понаслышке, что весной хабаровские болельщики заволновались – ходили разговоры о резком сокращении бюджета. Тем не менее, учитывая новые финансовые возможности «Амура», селекция в соотношении «цена – качество» удалась.

Главное приобретение, на мой взгляд, – вратарь Дорожко. В «Витязе» в последние годы он вытягивал некоторые матчи. Это очевидный первый номер для «Амура», без которого на Дальнем Востоке делать нечего.

Также удалось сформировать группу недорогих, но работоспособных игроков – Заседу, Петькова, Воронкова, Абросимова и других. Состав «Амура» по сравнению с последними годами, когда делалась ставка на дорогостоящих легионеров и ветеранов, стал более молодым и агрессивным. Он приобрел рабочий, именно дальневосточный формат – и способен решать задачу выхода в плей-офф», – сказал бывший тренер клуба из Хабаровска. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoМатвей Заседа
logoСергей Светлов
logoРоман Абросимов
logoКХЛ
logoКирилл Петьков
logoАмур
logoЕгор Воронков
logoМаксим Дорожко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Адмиралом»
42 минуты назад
Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о расторжении контракта с Райаном Джохансеном, ни разу не сыгравшим за клуб (Даррен Дрегер)
сегодня, 03:55
Скороходов поймал 68-килограммового сома: «2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны»
13вчера, 21:58Фото
Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»
вчера, 20:55
Хартикайнен об уходе из «Салавата» в 2022-м: «Еще к Рождеству решил, что моя карьера в КХЛ закончена, лига уже выжала из меня все соки. Конфликт на Украине ускорил отъезд на пару месяцев»
10вчера, 20:09
Ахтямов – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн – 1-й, Дэнфорд – 2-й, Хильдеби – 3-й
3вчера, 19:55
Крикунов о Дацюке: «Он был близок к завершению карьеры, когда я забрал его в Казань. Говорю: «Паша, ты крещеный? Давай покрестимся». Сходили в церковь, поставили его на ноги»
9вчера, 19:19
Кубок Минска. «Динамо» Минск обыграло «Ладу» по буллитам
2вчера, 18:52
Вячеслав Фетисов: «Если Овечкин приедет в КХЛ, будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он продолжал в НХЛ, и не один год»
8вчера, 18:48
Вайсфельд о «Салавате» и Ливо: «Удивляет политика КХЛ. Нужно запретить расторжение контрактов по инициативе клуба»
16вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Серж Савар о Хатсоне: «Самый талантливый игрок «Монреаля» со времен Ги Лефлера, пожалуй. Немногие способны на то, что он умеет»
6 минут назад
Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»
18 минут назад
Бемстрем перейдет в «Берн». Экс-форвард «Коламбуса» и «Питтсбурга» провел 242 матча в НХЛ и набрал 75 очков
сегодня, 03:45
Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Макмиллан завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба WHL «Келоуна»
сегодня, 03:30
«Цюрих» подписал Понтуса Оберга, так как Андреофф надолго выбыл из-за травмы. Ранее шведский форвард выступал в НХЛ и КХЛ
сегодня, 03:15
Эттинджер об отставке Дебура: «Учитывая, насколько хорошо «Даллас» играл последние три сезона, это тяжело. Но так устроена эта работа, всех тренеров увольняют»
вчера, 21:42
Вячеслав Глеб: «С нынешним состоянием футбола в Беларуси хоккей – спорт номер один. КХЛ – международный уровень, вторая лига после НХЛ. Приезжают суперкоманды, суперзвезды»
4вчера, 21:26
Шестеркин нанес символический удар перед матчем «Спартака» с «Динамо» Махачкала
1вчера, 21:11
Миронов о матче с минским «Динамо»: «С 0:2 не опустили руки, продолжали бороться. За результатом не гонимся, сейчас главное – найти взаимосвязь между тройками и парами»
вчера, 20:40
Коньков о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Клубам пришлось бы выплачивать неустойки. Это не более чем политическая повестка»
1вчера, 20:33