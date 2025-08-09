«Амур» подписал с защитником Абросимовым односторонний контракт на год. Игрок был в клубе на просмотре
«Амур» подписал с Романом Абросимовым односторонний контракт на год.
31-летний защитник 1 августа подписал с хабаровским клубом пробный контракт.
«За одну неделю пробный контракт защитника Романа Абросимова превратился в однолетний односторонний 😎
Поздравляем», – говорится в сообщении в телеграм-канале «тигров».
Большую часть сезона-2024/25 хоккеист пропустил из-за травмы. На счету Абросимова 8 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик» и 1 гол при полезности «минус 1».
С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Амура»
