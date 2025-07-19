Экс-тренер СКА Шафранов может войти в штаб Хартли в «Локомотиве». Они вместе работали в «Авангарде»

Константин Шафранов может перейти в «Локомотив».

56-летний специалист может войти в тренерский штаб Боба Хартли, который возглавил «Локомотив».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Константин Шафранов ранее работал ассистентом Романа Ротенберга в СКА. До этого Хартли и Шафранов вместе работали в «Авангарде».