Экс-тренер СКА Шафранов может войти в штаб Хартли в «Локомотиве». Они вместе работали в «Авангарде»
Константин Шафранов может перейти в «Локомотив».
56-летний специалист может войти в тренерский штаб Боба Хартли, который возглавил «Локомотив».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Константин Шафранов ранее работал ассистентом Романа Ротенберга в СКА. До этого Хартли и Шафранов вместе работали в «Авангарде».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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