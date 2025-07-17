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Макеев о КХЛ: «Если и есть регресс, то на уровне лидеров, зато плотность выше. На развитие хоккея влияет иногда искусственный ввод молодежи»

Алексей Макеев поделился мыслями относительно уровня КХЛ.

Команда звезд КХЛ проиграла команде звезд НХЛ со счетом 3:15 в благотворительном «Матче года».

– Вы провели в КХЛ 701 матч, как оцените нынешний уровень лиги? Случайны ли эти 3:15?

– Сейчас лига очень плотная, много команд среднего и выше среднего уровня, отсюда непредсказуемость в плей-офф.

Еще год назад мы в «Автомобилисте» в седьмом матче полуфинала могли проходить будущего чемпиона «Металлург», Кубок Гагарина был совсем рядом. До сих пор та игра сидит занозой…

Если говорить об уровне хоккея, то в первые пятилетки КХЛ он был очень высоким. Была группа из четырех-пяти явных фаворитов – эти команды вряд ли бы потерялись и на фоне НХЛ.

– Как объясните некоторый регресс КХЛ?

– Повторюсь: если и есть регресс, то на уровне лидеров. Зато плотность в КХЛ сейчас выше, чем в десятых годах – здесь плюс.

Думаю, немножко влияет на развитие нашего хоккея то, что иногда видим искусственный ввод молодежи. Это касается и КХЛ, и ВХЛ.

Иногда ребята немного сырые, но некоторые клубы в КХЛ больше смотрят в паспорт, на его первую страницу, где указан возраст.

На мой взгляд, более полезно плавное омоложение, когда новые ребята берут пример с опытных, чему-то учатся.

Надо ценить школу и традиции, как в свое время это делали мы, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Алексей Макеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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