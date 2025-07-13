Билялетдинов о негативном влиянии на Гатиятулина: «Вы в это верите? Если не верите, то и вопрос не задавайте»
Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос о влиянии на Анвара Гатиятулина.
В прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл «Динамо» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
– Какая ваша роль сейчас в «Ак Барсе»? Говорят, вы негативно влияете на Анвар Гатиятулина.
– Вы в это верите?
– Я вопрос задаю.
– Если вы в это не верите, то и вопрос тогда не задавайте.
– Так а что делаете?
– Собственное говоря, сейчас ничего не делаю.
Когда я закончил, я все равно старался помогать. Моя работа как бы продолжается по идее. Делюсь своим опытом – этим и занимаюсь, – передает слова Билялетдинова корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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