Билялетдинов о негативном влиянии на Гатиятулина: «Вы в это верите? Если не верите, то и вопрос не задавайте»

Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос о влиянии на Анвара Гатиятулина.

В прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл «Динамо» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– Какая ваша роль сейчас в «Ак Барсе»? Говорят, вы негативно влияете на Анвар Гатиятулина.

– Вы в это верите?

– Я вопрос задаю.

– Если вы в это не верите, то и вопрос тогда не задавайте.

– Так а что делаете?

– Собственное говоря, сейчас ничего не делаю.

Когда я закончил, я все равно старался помогать. Моя работа как бы продолжается по идее. Делюсь своим опытом – этим и занимаюсь, – передает слова Билялетдинова корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.