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  • Анисин о зарплате в Румынии: «5-7 тысяч евро месяц, 10 – край. Кинули меня. Когда пошли невыплаты, говорил ребятам: «Давайте не выйдем. Мы приехали зарабатывать, а не румын кормить»
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Анисин о зарплате в Румынии: «5-7 тысяч евро месяц, 10 – край. Кинули меня. Когда пошли невыплаты, говорил ребятам: «Давайте не выйдем. Мы приехали зарабатывать, а не румын кормить»

Михаил Анисин вспомнил, как ему не платили зарплату в Румынии.

Нападающий ранее играл в Румынии за клуб «Чиксереда»

– Ты говорил, что у тебя более двадцати команд, были кубки, были сложные периоды, было, когда денег не было, да? Разные ситуации, которые обогатили тебя как хоккеиста, и сейчас ты уже делаешь шаги на пути тренера. Я сейчас слышу у некоторых хоккеистов, особенно у кого не все хорошо идет: «Ай, ладно, я сейчас поеду куда-нибудь в Европу». У тебя тоже был такой опыт. Хотелось бы, чтобы ты этим поделился. Там про Румынию, я так понимаю, есть истории. 

– Румыния, да.

– Кинули с баблом? Скажи прямо. 

– Конечно, кинули. Это иностранная такая история.

– Как это вышло, как они кидают за границей?

– Они тебе платят две зарплаты, потому что мы договорились на довольно серьезные деньги.

– Белый и черный?

– Нет. Официально. Они тебе дают первые 2 месяца, потом задерживают до конца. А потом тебе же надо улетать, рабочая виза кончается: «Мы тебе пришлем», и до свидания. 

Если они хотят тебя продлить, а ты не продлеваешь или... Ну, совершенно спокойная схема. Там есть выход. Я нашел юриста, суд. По суду они заплатили.

– А, ну все супер. Некоторым же вообще не платят.  

– Некоторым не платят. Я тогда еще говорил там, когда мы играли все вместе. У нас там команда из ряда КХЛ была. Панов, Белов, Таратухин, я. 

– Какой порядок цифр зарплата там была? Сколько? 10 тысяч долларов в месяц?

–  5-7, 10 – край. 

– 5-10 тысяч долларов в месяц?

– Евро. Это у играющих ребят.

– «Чиксереда»?

– Да, да. Когда там пошли невыплаты, я же говорил нашим ребятам: «Давайте не будем играть». Вот канадцы, если собираются...

Вот чем мы отличаемся немножко от тех же канадцев, да? Вот мы, допустим, с вами трое из Канады. Мы трое договариваемся, и они нам с тобой дали деньги, а ему нет – канадцы не выйдут играть.

У нас начинаются в нашем менталитете размышления: «Ну, давайте хотя бы чуть-чуть возьмем». Нам предлагали разные варианты там. Я говорю: «Ребята, давайте не выйдем играть, да и все. И пошли они к чертовой матери. Мы сюда приехали деньги зарабатывать, а не румын кормить».  

– Не послушали тебя?

– Да. 2 месяца без зарплаты. Мы что сюда приехали? Венгров кормить, радовать их? Мы приехали зарабатывать деньги, правильно?

У нас иностранцев носят на руках: «Дорогой, родной». Там игру не забил, две, тебя быстро: все, не в состав, пошел вон. Уже разговоры на весь город. Там отношение совершенно другое, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Наш хоккей» в YouTube
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logoЧиксереда
logoАндрей Таратухин
деньги
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