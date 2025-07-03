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«Рейнджерс» подписали Пулио на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов

Защитник Деррик Пулио стал игроком «Рейнджерс».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. По данным PuckPedia зарплата составит 775 тысяч долларов в год в среднем.

В сезоне-2024/25 Деррик Пулио набрал 53 (7+46) очка в 70 играх регулярки АХЛ за «Сиракьюз» при полезности «плюс 10».

Защитник провел 226 игр за карьеру в НХЛ и набрал 54 (8+46) очка. Он также сыграл в 2 матчах плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
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