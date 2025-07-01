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Шмидт подписал контракт с «Ютой» на 3 года. Кэпхит – 3,5 млн долларов

Защитник Нэйт Шмидт стал игроком «Юты».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 3,5 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне он выиграл Кубок Стэнли в составе «Флориды», набрав 12 (3+9) очков в 23 играх в победном плей-офф при полезности «+9».

В регулярке на счету Нэйта Шмида было 19 (5+14) баллов в 80 играх при полезности «+4» и среднем времени на льду 16:32. В его активе 71 блок – разделил 3-е место в команде.

Всего в регулярках НХЛ защитник провел 741 матч и набрал 239 (52+187) очков при полезности «+106». В плей-офф – 99 игр и 40 (10+30) баллов.

Зарплата Нэйта по прошлому контракту составляла 800 тысяч долларов. В минувшем и следующем сезоне игроку также причитается по 1,62 млн долларов от «Виннипега» за выкуп последнего года контракта в 2024 году.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Юты»
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