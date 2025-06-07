Куликов забил 2-й гол в текущем плей-офф во 2-м матче финала с «Эдмонтоном». У него 3 броска, 5 хитов, 2 блока и «+2» за 23:40
Дмитрий Куликов забил 2-й гол в текущем плей-офф во 2-м матче финала.
Защитник «Флориды» отличился во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:4 2ОТ, 1-1).
34-летний россиянин забросил шайбу во втором периоде, сравняв счет – 3:3. На его счету стало 5 (2+3) очков в 19 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».
Сегодня Куликов (23:40, 2:50 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2». На его счету 3 броска в створ ворот, 2 блока и 5 силовых приемов. Также он допустил 1 потерю.
Куликов начинал в НХЛ квотербеком. Его даже сравнивали с Зубовым
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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